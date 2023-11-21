России придется принять правила игры: о чем свидетельствуют договоренности Си и Байдена

Переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином прошли 15 ноября в Сан-Франциско. Они договорились, что не будут конфликтовать военным путем, а останутся на уровне конкурентов.

Для России это плохая новость, ведь страна-агрессор больше не входит в число глобальных игроков. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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Плохая новость для России

Олег Саакян отметил, что договоренности между Си Цзиньпином и Джо Байденом продемонстрировали разрядку в мировой политике. Отношения между Китаем и США не переходят в стадию военного конфликта, а остаются на уровне конкуренции.

Две страны договорились не применять силу для разрешения конфликтов, а конкурировать в торговле, новациями и так далее. Для России здесь нет хорошей новости. Россия таким образом выпала из клуба глобальных игроков. Это можно назвать "говорили без России о ней, о правилах игры, которые России придется принять",

– сказал он.

По словам политолога, США были признаны лидерами демократического мира, а Китай – недемократического. Пекин получил ответственность за Россию.

Саакян о встречах Байдена и Си: смотрите видео

Переговоры между Китаем и США: главное