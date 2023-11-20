Очень важная история: может ли визит Си в США повлиять на поддержку России Китаем

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября встретились в Сан-Франциско. Однако даже после этого Пекин продолжит помогать России, но в очень ограниченном объеме.

Поддержка России Китаем не будет в таком объеме, как помощь Украине со стороны Запада. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Смотрите также Тайные переговоры и разрядка 2․0 для мира: о чем договаривались Байден и Си в США

"Китай претендует на мировую гегемонию"

Игорь Яковенко отметил, что встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена была очень важная. Главный результат этих переговоров – возобновление коммуникации между китайскими и американскими военными.

Фактически это снижает до почти нулевой отметки шансы на какой-нибудь конфликт, который может привести к ядерной катастрофе. Это очень важная история,

– считает он.

По мнению оппозиционера, несмотря ни на что не стоит думать, что Китай прекратит помогать России. Кроме того, КНР постарается поддерживать напряжение в мире. В частности, оказывать влияние на процессы на Ближнем Востоке, однако это будет безуспешно.

"По-прежнему Китай претендует на мировую гегемонию. Он будет вооружать Россию против Украины. Но поддержка России будет продолжаться в ограниченном объеме. Это очень важно. Это не будет та поддержка, которую Запад оказывает Украине", – предположил журналист.

Яковенко о поддержке России Китаем: смотрите видео

Встреча Байдена и Си: главное