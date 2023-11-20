Очень важная история: может ли визит Си в США повлиять на поддержку России Китаем
Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября встретились в Сан-Франциско. Однако даже после этого Пекин продолжит помогать России, но в очень ограниченном объеме.
Поддержка России Китаем не будет в таком объеме, как помощь Украине со стороны Запада. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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"Китай претендует на мировую гегемонию"
Игорь Яковенко отметил, что встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена была очень важная. Главный результат этих переговоров – возобновление коммуникации между китайскими и американскими военными.
Фактически это снижает до почти нулевой отметки шансы на какой-нибудь конфликт, который может привести к ядерной катастрофе. Это очень важная история,
– считает он.
По мнению оппозиционера, несмотря ни на что не стоит думать, что Китай прекратит помогать России. Кроме того, КНР постарается поддерживать напряжение в мире. В частности, оказывать влияние на процессы на Ближнем Востоке, однако это будет безуспешно.
"По-прежнему Китай претендует на мировую гегемонию. Он будет вооружать Россию против Украины. Но поддержка России будет продолжаться в ограниченном объеме. Это очень важно. Это не будет та поддержка, которую Запад оказывает Украине", – предположил журналист.
Яковенко о поддержке России Китаем: смотрите видео
Встреча Байдена и Си: главное
- 15 ноября Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско, чтобы встретиться с Джо Байденом. Впоследствии китайский президент посетил ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
- Переговоры лидеров состоялись в особняке, расположенном к югу от Сан-Франциско. Администрация Байдена показала только начало переговоров. Основная часть встречи проходила за закрытыми дверями.
- Си Цзиньпин назвал двусторонние отношения Китая и США самыми важными во всем мире. Он заявил, что два государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами. В частности, лидер КНР отметил, что размеров планеты Земля хватит для обеих стран и достижения ими успеха.
- Президенты обсудили вопросы войны России в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и позиции по Тайваню. Китай и США договорились возобновить военную связь.
- Джо Байден заявил, что до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором, ведь он руководит коммунистической страной. МИД Китая отреагировал и назвал эти слова безответственными и ошибочными.