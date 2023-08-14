Турция делает Россию беднее: о чем будут говорить Эрдоган и Путин, если встретятся
Россия продолжает продвигать свои требования по зерновому соглашению. Вероятно, поэтому Владимир Путин посетит Турцию ориентировочно в конце августа – начале сентября.
Известно одно – Эрдоган и Путин непрерывно пытаются ослабить друг друга. Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, о чем оба могут говорить во время встречи.
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Турция указала на место России
Сейчас Владимир Путин пытается показать свое "эго" и "волю". Вместо этого Эрдоган смотрит на диктатора и видит перед собой "барана".
Эрдоган сильнее. У него нет ядерного оружия, но Турция – член НАТО. Эрдоган умнее в геополитике. Эрдоган использует Путина, как хочет. Он его "зажарит" и давно это делает, давно продает Россию направо и налево,
– добавил политолог.
Турция указала на место России, когда не высказывалась по поводу Кавказских конфликтов. Давидюк считает, что после смены правительства в Москве, Анкара поможет Грузии вернуть оккупированные Россией территории.
Политолог предположил, о чем будут говорить Путин и Эрдоган во время возможной встречи: смотрите видео
"Это будет восприниматься как лидерство Турции в регионе, а не России. Они Азербайджану помогли, поэтому помогут Грузии вернуть свою территорию следующие 5 – 10 лет. Возвращая территорию Грузии – турки будут возвращать свое величество в регионе", – подчеркнул Давидюк.
Бедная Россия – более слабая Россия
Заметим, что влияние турецкой культуры на Кавказ значительно больше, чем русское. Когда Россия специально создавала конфликты между кавказскими государствами – Турция инвестировала в культуру и образование.
Я не вижу сейчас силы России против Турции,
– подчеркнул политолог.
Турция и Индия попытаются истощить Путина.
"Все, кто делает нашего врага слабее - наши друзья. Даже если они пытаются как-то зарабатывать, то пусть. Они делают Россию беднее. А для нас это лучше, потому что беднее Россия - слабее Россия", – добавил Давидюк.
Постоянные "соревнования" Путина и Эрдогана
Эрдоган и Путин беспрестанно пытаются ослабить друг друга.
"Помню встречу, когда Эрдоган приезжал к Путину, но тот его не пускал в кабинет, зная, что у Эрдогана болит колено. Как только Эрдоган присел – Путин пригласил его войти. Эрдоган принял это унижение и через несколько месяцев сбил российский самолет, который залетел в их пространство. Путин понял, что так поступать не надо", – сказал политолог.
Аналогичная история может произойти во время встречи Эрдогана и Путина.
Нам нужно в стиле Эрдогана усиливать свою страну и армию. Смотрите, за свою каденцию он построил атомную станцию, выпустил электромобиль и начал выпускать штурмовики,
– добавил Давидюк.
Эрдоган усиливает Турцию, чтобы оградить от возможных будущих войн, заметил политолог.
Что известно о предполагаемом визите Путина в Турцию
- Ранее российские СМИ сообщали, что российский диктатор Владимир Путин якобы планирует встретиться с Реджепом Эрдоганом в Турции Визит должен пройти в последнюю неделю августа. В ходе встречи собираются обсудить возобновление зернового соглашения.
- Больше всего беспокоит Путина вопросы безопасности. Ведь из-за ордера Международного уголовного суда он фактически стал невыездным. Турция является подписантом Римского устава, но он не ратифицирован местным парламентом. Соответственно, страна может не выполнять требования.
- Некоторые эксперты считают, что Путин все-таки побоится лететь в Турцию лично и отправит туда своего двойника. А вот Эрдоган может выдвинуть категорические условия по зерновому соглашению.