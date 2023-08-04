Турция выкрутит из России все, что сможет: заставит ли Кремль вернуться к зерновому соглашению
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен принять Владимира Путина у себя в стране. А поскольку Турция является членом НАТО, выступающим на стороне Украины в войне с Россией, это общение вызывает много вопросов.
Однако политолог-международник Руслан Осипенко отметил, что Реджеп Эрдоган имеет много рычагов влияния на Россию, которыми может выгодно для себя воспользоваться. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Может нажать на "болевые точки" Путина
Политолог уверен, что НАТО необходимо иметь канал общения с Путиным для того, чтобы решать определенные проблемы. В то же время, Турция проводит разумную политику.
После экономических ударов, которые Москва нанесла Анкаре, – приостановка действия зернового соглашения, с которого Турция имела выгоду, и отказ Путина предоставить возможность Турции стать газовым хабом России. После этих двух ударов Турция выкрутит из России все, что сможет,
– отметил Осипенко.
Эрдоган даже сможет вернуть Путина к продолжению зерновой сделки. Ведь Россия очень зависит от нескольких стран – Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии и конечно Турции.
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"Эти страны помогают обходить санкции, поставлять импортные товары. Но Турция еще и в бассейне Черного моря является решающим союзником России, потому что контролирует Босфор и Дарданеллы и пропускает корабли с грузами, которые нужны россиянам. Если Анкара остановит хоть одно судно и как следует его проверит, Россия вообще потеряет возможность перевозить грузы по Черному морю", – подчеркнул политолог-международник.
В то же время, Турция имеет возможности нажать на другие "болевые точки" России – в Ливии, Сирии, на Кавказе, Центральной Азии. Ситуация для Москвы в этих регионах будет зависеть от того, как поведет себя Турция.
"Поэтому поддержка диалога Турции с Россией и на пользу НАТО, и Украине", – отметил Руслан Осипенко.
Что известно о возможном визите Путина в Турцию
- Президент Турции 2 августа провел телефонный разговор с Путиным. Эрдоган акцентировал российского диктатора на зерновом соглашении.
- В частности, он отметил, что ее прекращение не принесет ни одной стране пользы. А больше всего будут страдать от прекращения зернового соглашения страны, которым нужно зерно, но при этом у них низкие прибыли. Кроме того, цены на зерновые культуры после прекращения соглашения увеличились на 15%.
- Также Эрдоган пригласил Путина в Турцию. В настоящее время Москва и Анкара продолжают консультации по поводу возможного визита. Российский диктатор, вероятно, может посетить Турцию в августе.