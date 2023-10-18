Орбан и Сиярто подсмотрели отношения Путина с Медведевым: какое очередное "дно" пробила Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает пробивать "дно". Он встретился в Китае с Владимиром Путиным и наговорил много досадных вещей.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, пошутив, что отношения Орбана и главы МИД Венгрии Петера Сийярто скопированы с "пары" Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

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Почему Орбан подыгрывает России

По мнению Давидюка, заигрывание Орбана с Россией – это "комплексы", которые тянутся еще с прошлого века. Одни венгры сражались против вошедших в их государство советских войск. Другие – испугались и готовы были сотрудничать с оккупантами.

Орбан принадлежит к боящимся. Но есть настоящие венгры, верящие в свободу, силу и особое место их государства в ЕС. Те на Орбана не ориентируются. Вот мэр Будапешта, президент и многие другие политики. Любопытно, что сам Орбан учился за деньги Сороса в Оксфорде. Просто потом он вышел из-под контроля,

– рассказал Давидюк.

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Можно предположить, что Орбан вероятнее всего пошел на встречу с Путиным, чтобы получить "откат" за строительство АЭС в Венгрии. Россия сознательно завысила цену, а часть этих денег как раз покрывал ЕС.

Путин сливает Россию для Китая

Визит Путина в Китай также оказался неудачным. Однако он продолжает постепенно отдавать Россию в подчинение "партнеров из Пекина".

Китай не заинтересован в сильной России. Такой стратегии нет. Есть стратегия закредитованной России в юанях и России, у которой "выпотрошена" энергетика. Сейчас российские логисты бьют тревогу, ведь не удается ввозить китайские продукты. Железная дорога в обе стороны загружена углем, которое едет в Китай,

– рассказал Давидюк.

Орбан встретился с Путиным: коротко