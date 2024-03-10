Странная история: о чем свидетельствует встреча Орбана с Трампом
В пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-лидером США Дональдом Трампом в резиденции американского политика во Флориде. Это свидетельствует о том, что сторонники автократической модели правления постоянно объединяются.
Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, визит Орбана к Трампу – это странная история.
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"Прообраз новых союзов"
Иван Ус отметил, что венгерский премьер встретился с Трампом, который еще даже не является кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Это не просто встреча, ведь Орбан специально прилетел к нему. Они встретились в имении Трампа.
Какая-то странная история. По моему мнению, это дает сигнал, что мир действительно меняется, и эта модель демократии, которая существовала в западном мире, понемногу отходит. Люди, которые являются сторонниками более автократической модели правления и в Европе, как Орбан, и в США, как Трамп, постоянно объединяются, демонстрируют хорошие отношения. Это такой прообраз новых союзов,
– считает он.
Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что к Трампу также положительно относится президент Аргентины Хавьер Милей. С другой стороны, он также помогает Украине.
"Эти возможности следует иметь в виду. Особенно в случае, если Трамп будет президентом. Есть еще человек, который сможет обеспечить диалог Украины и Трампа. Это Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, который также имеет хорошие отношения с Трампом. Возможно, он является едва ли не самым большим сторонником Украины среди бывших лидеров западного мира", – сказал он.
Встреча Трампа и Орбана: главное
- Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказывал, что Виктор Орбан хочет встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, встреча с Трампом будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США. Также они должны были обсудить, как прекратить войну России против Украины.
- 8 марта премьер-министр Венгрии встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. В заявлении предвыборной компании Трампа говорится, что вместе с Виктором Орбаном во Флориде политики обсудили "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".
- После разговора Орбан выдал очередное заявление о "мире". Он отметил, что уважает Трампа и призвал того вернуться, чтобы "принести мир". Политик также отметил, что в 2017 – 2021 годах, когда Трамп был президентом, сохранялся мир на Ближнем Востоке, а также в Украине. Венгерский премьер убежден, что в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.