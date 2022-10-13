У Путина будут мокрые штанишки, – Подоляк представил, какой была бы встреча президентов Украины и России
У Президента Украины Владимира Зеленского лучший набор лидерских качеств, чем у главы Кремля Владимира Путина. В случае возможной встречи "президент" России выглядел бы униженным.
До полномасштабного вторжения против Украины оппоненты Путина боялись его преимущественно из-за политического образа. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Путь к унижению
Советник руководителя ОП отметил, что если была бы возможность организовать встречу между Путиным и Зеленским, глава Кремля сам не захотел бы этого.
Зеленский гораздо более мощный с точки зрения волевых качеств. Он гораздо более жесткий, принципиальный и колючий, если так можно сказать. И с ним очень тяжело. Путин же привык к тому, что его репутация "пригибает" людей. Они опускают голову, слушают, не могут ничего говорить, потому что демоническая магия фамилии Путин была мощной.
– объяснил Подоляк.
По его словам, Зеленский будет создавать дискомфорт Путину, в котором тот будет чувствовать себя "крайне неуютно".
"У него будут "мокрые штанишки". Потому что Путину будет трудно смотреть на Зеленского. Да, эту встречу можно представить, но вопрос в другом: захочет ли Путин выглядеть в глазах всего мира таким униженным и таким "маленьким"? Нет. Поэтому, я думаю, что, даже если бы такая возможность была, Путин категорически откажется от этого", – добавил чиновник.
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Путин все понимает
По мнению Подоляка, в условиях тотальной изоляции глава Кремля подсознательно начинает понимать, что Зеленский для него – опасный оппонент.
Почему он сегодня в панике? Путин подсознательно понимает, что он простой человек – примитивный с точки зрения анализа и возможностей, чтобы интеллектуально обосновать свою позицию, психологически задавить собеседника. Всего этого у него не было. У него было другое – искусственно созданный образ, репутация, которую нужно было бояться,
– указал чиновник.
Он убежден, что оппоненты "президента" страны-агрессора, собственно, и боялись репутации, а не самого Путина.
"И потому переговоры было ему вести очень просто: репутация уже все сделала на 90%, а ему нужно просто ритуально что-то зачитать. Сегодня, и он это чувствует, нет репутации. То есть нет того "щита", который закрывал бы его, – подчеркнул советник руководителя ОП.
По его словам, на сегодняшний день Путин превратился в "простого и серого человека, который не может ничего никому доказать".
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Возможна ли встреча Зеленского с Путиным: что известно
- После аннексии Россией 4 украинских областей Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и Россией возможны только в том случае, если в России сменится президент.
- Впоследствии Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил президент Зеленский.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что Путин рвется на G20 к Зеленскому. Однако, по словам Арестовича, он не представляет Владимира Зеленского, который идет против своих слов о том, чтобы не проводить переговоры с Путиным.
- Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали.
- Индонезия готовится к принятию президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" в Индонезии, но стороны пока не подтвердили своего участия.
- В Офисе Президента не исключили, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Владимир Путин. В Кремле сразу заявили, что встречи не будет.