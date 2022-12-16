Четыре всадника апокалипсиса: на встречу Путина и Лукашенко приедут Шойгу и Хренин
19 декабря на встрече Путина и Лукашенко будут присутствовать министры обороны Беларуси и России Хренин и Шойгу. Переговоры будут касаться "вопросов безопасности Союзного государства".
Как сообщил помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко, военно-политическое руководство обеих стран проведет переговоры. Верхушки белорусских и российских властей будут обсуждать сотрудничество стран, передает 24 канал.
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Какова цель встречи
Два диктатора и их приспешники планируют обсудить процесс реализации ранее принятых "союзных программ". В частности, совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.
Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным "принятие безотлагательных решений, связанных с экономикой и стабильностью финансовых систем". На встрече рассмотрят актуальные темы "международной и региональной повестки дня".
Вероятно, бункерный диктатор уже традиционно будет пытаться убедить Лукашенко вступить в войну против Украины.
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Что известно о вероятном новом наступлении россиян
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов в столицу. Он подчеркнул, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков.
- Министр обороны Украины предупреждает, что Путин готовит масштабное наступление в новом году. Однако военные эксперты говорят, что это может произойти в январе. Резников ожидает, что Россия будет продолжать мобилизовать своих граждан. Ведь, по его словам, основная тактика российских командиров – мясорубка.
- Алексей Арестович заявил, что оккупанты тщательно готовят свои военные подразделения. Такая подготовка обуславливается тем, что захватчики готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам.
- Аналитики американского Института изучения войны уверяют, что российские боевые возможности остаются деградированными, и что российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.
- Больше о риске масштабного наступления россиян читайте за ссылкой.