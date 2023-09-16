Путин на встрече с Лукашенко плел чепуху о танцах: что пытался сказать диктатор
Российский диктатор считает, что является специалистом во всех сферах. Так, во время встречи с беларусским коллегой Владимир Путин к чему-то заговорил о танцах.
Ведущий канала Ходорковский LIVE, российский оппозиционный журналист Сергей Асланян сказал 24 Каналу, что это довольно странный эпизод, потому что он скорее психиатрический.
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"Очень наглядная иллюстрация к множеству отклонений. Серьезно обобщать подобным способом, путая танцы, какое-то силовое влияние... Это набор слов, не очень связанных по смыслу", – отметил Асланян.
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Так, Путин заявил, что американцы "сами не умеют танцевать танго", потому что "стараются все решить с позиции силы", в том числе с помощью экономических санкций. Диктатор не только объединил несочетаемое – танцы и силовое влияние, но еще и перепутал происхождение танго – это не Северная Америка, а Южная.
Какой основной месседж Путина
"А дальше стандартный набор унижений насчет гопака и чужой дудки. Видимо, это было ключевой фразой", – считает Асланян.
Российский диктатор использовал распространённый пропагандистский штамп – якобы Украиной руководят США. Мол, наша страна "пляшет под чужую дудку", а должна "помнить о гопаке".
Интереснее всего на этой клоунаде было наблюдать за Александром Лукашенко, которому якобы адресовался монолог Путина. Скорее всего, самопровозглашенный президент Беларуси был чем-то вроде мебели.
Встреча Путина и Лукашенко: основное
- Беларусский диктатор прибыл в Россию еще 14 сентября. Очередной визит Александра Лукашенко предварительно не анонсировался.
- Вероятно, самопровозглашённому президенту Беларуси страшно из-за возможного ордера от Международного уголовного суда. В отличие от Путина, у Лукашенко нет бункера.
- Кроме того, беларусский диктатор стремится присоединиться к "союзу нищих и изгоев" – России и КНДР. Как известно, недавно Путин виделся с Ким Чен Ыном.