У Путина есть идея-фикс: ради чего он согласится на любой шаг, предложенный Трампом

Евросоюз продолжит поддержку Украины в 2025 году, однако в Кремле постоянно намекают, что якобы европейские страны смягчили свое отношение к России. Так, Роберт Фицо заявил, что Словакия может стать площадкой для переговоров.

В украинском МИД высказались однозначно, относительно заявлений россиян о возможности проведении переговоров в Словакии, – "лжецам на слово не верить". Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко объяснил в разговоре с 24 Каналом, зачем Владимир Путин распространяет нарративы о "мирных переговорах" и какую цель он этим преследует.

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Путин очень дорого за это заплатит

"Россия создает образ псевдомиротворца, предлагая площадки для переговоров, заявляя о том, что всегда готова встречаться, предлагает обмены и "рождественские перемирия". Но на самом деле за этим ничего не стоит. Это красноречиво показал обстрел Украины в Рождество – 25 декабря", – сказал исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Также реакция будущего спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога была однозначной – это является абсолютно неадекватным действием. По мнению Буряченко, это сильно подорвало в глазах Трампа определенное видение Путина и его ответственности за свои слова.

Когда Россия с одной стороны предлагает "рождественское перемирие", а с другой – осуществляет обстрелы мирных украинских городов и инфраструктуры, то это, по мнению политолога, демонстрирует иезуитскую натуру Путина и то, что он не хозяин своих слов.

В то же время у главы Кремля есть идея-фикс встретиться с Трампом, и он будет прилагать все усилия, чтобы это произошло. Если тот скажет Путину, что встреча состоится на крайней точке Севера с белыми медведями или в Австралии с кенгуру, то он полетит туда. Потому что для Путина встреча с Трампом это удовлетворение его самой большой "хотелки",

– подчеркнул он.

Однако Буряченко предполагает, что такая встреча не состоится. Трамп сейчас на уровне политической риторики демонстрирует, прежде всего перед своим электоратом и Конгрессом, готовность к конструктивному диалогу с Россией. Однако он осознает, что сейчас "мяч на его стороне поля" и у него сильная позиция.

Обратите внимание! Владимир Путин заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо предложил ему предоставить свою страну как "площадку для переговоров России и Украины". Это произошло 22 декабря во время встречи Фицо с главой Кремля в Москве.

Если гипотетически предположить, что он будет иметь возможность встретиться с Путиным, то их переговоры состоятся исключительно на условиях Трампа. А Путин очень дорого заплатит за это,

– уверен политолог.

По мнению Алексея Буряченко, точно не в интересах избранного президента США лететь в Москву и о чем-то договариваться с Кремлем, чтобы сдавать интересы Украины. Он будет прежде всего заботиться об обеспечении интересов Соединенных Штатов, а именно как минимум оставить свое геополитическое присутствие в Европе. Для этого нужно продолжить поддержку Украины.

На 2025 год Украина получит помощь и от Европы, и от США. Первые транши в рамках кредита в 50 миллиардов уже начали поступать со стороны Вашингтона. Поэтому правительственный блок фиксирует, что Украина должна стабильно пройти следующий год,

– отметил он.

К слову, военный эксперт Роман Свитан считает, что сейчас Трамп имеет много препятствий, чтобы встречаться с Путиным, ведь замораживание боевых действий или мирные переговоры, пока российские оккупанты находятся на территории Украины, означают капитуляцию не только Киева, но и Вашингтона. Поэтому, по мнению Свитана, Трамп будет "морозиться от Путина" до тех пор, пока глава Кремля "не приползет на коленях".