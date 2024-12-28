В українському МЗС висловились однозначно, щодо заяв росіян про можливість проведенні переговорів в Словаччині, – "брехунам на слово не вірити". Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив у розмові з 24 Каналом, навіщо Владімір Путін розповсюджує наративи про "мирні переговори" і яку мету він цим переслідує.

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Путін дуже дорого за це заплатить

"Росія створює образ псевдомиротворця, пропонуючи майданчики для перемовин, заявляючи, що завжди готова зустрічатися, пропонує обміни та "різдвяні перемир'я". Проте направду за цим нічого не стоїть. Це красномовно засвідчив обстріл України у Різдво – 25 грудня", – сказав виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Також реакція майбутнього спецпредставника Дональда Трампа по Україні Кіта Келлога була однозначною – це є абсолютно неадекватною дією. На думку Буряченко, це сильно підірвало в очах Трампа певне бачення Путіна і його відповідальність за свої слова.

Коли Росія з одного боку пропонує "різдвяне перемир'я", а з іншого – здійснює обстріли мирних українських міст та інфраструктури, то це, на думку політолога, демонструє єзуїтську натуру Путіна і те, що він не господар своїх слів.

Водночас в очільника Кремля є ідея-фікс зустрітися з Трампом, і він буде докладати усіх зусиль, щоб це відбулося. Якщо той скаже Путіну, що зустріч відбудеться на крайній точці Півночі з білими ведмедями або в Австралії з кенгуру, то він полетить туди. Тому що для Путіна зустріч з Трампом це задовільнення його найбільшої "хотєлки",

– наголосив він.

Однак Буряченко припускає, що така зустріч не відбудеться. Трамп зараз на рівні політичної риторики демонструє, насамперед перед своїм електоратом та Конгресом, готовність до конструктивного діалогу з Росією. Проте він усвідомлює, що зараз "м'яч на його стороні поля" і в нього сильна позиція.

Зверніть увагу! Владімір Путін заявив, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо запропонував йому надати свою країну як "майданчик для переговорів Росії та України". Це відбулось 22 грудня під час зустрічі Фіцо з очільником Кремля в Москві.

Якщо гіпотетично припустити, що він матиме можливість зустрітися з Путіним, то їхні переговори відбудуться виключно на умовах Трампа. А Путін дуже дорого заплатить за це, – впевнений політолог.

На думку Олексія Буряченка, точно не в інтересах обраного президента США летіти до Москви і про щось домовлятися з Кремлем, щоб здавати інтереси України. Він буде насамперед дбати про забезпечення інтересів Сполучених Штатів, а саме щонайменше залишити своїх геополітичну присутність у Європі. Для цього потрібно залишити підтримку України, а також для НАТО і Європейського Союзу.

На 2025 рік Україна отримає допомогу і від Європи, і від США. Перші транші в межах кредиту у 50 мільярдів вже почали надходити з боку Вашингтону. Тому урядовий блок фіксує, що Україна має стабільно проходити наступний рік,

– відзначив він.

До слова, військовий експерт Роман Світан вважає, що зараз Трамп має багато перешкод, щоб зустрічатися з Путіним, адже заморожування бойових дій чи мирні перемовини, доки російські окупанти перебувають на території України, означатимуть капітуляцію не тільки Києва, але й Вашингтону. Тому, на думку Світана, Трамп "морозитиметься від Путіна" до того часу, поки очільник Кремля "не приповзе на колінах".