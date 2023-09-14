КНДР предоставляет не все, что просил режим Путина – Юсов о встрече двух диктаторов
Северная Корея уже полтора месяца снабжает боеприпасами Россию. Это придаст сложности украинским военным на фронте, но есть нюанс.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, прокомментировав встречу Путина и Ким Чен Ыном. Диктаторские режимы продолжают поддерживать друг друга.
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Известно, что Ким Чен Ын согласился не на все, чего просил Путин. Но уже фиксируется снабжение артиллерийских снарядов и другой номенклатуры. Относительно деталей договоренностей нужно немного подождать. Со временем будет больше информации.
Повлияет ли помощь КНДР на фронт
Как отметил Юсов, любая военная помощь стране-агрессорке – это дополнительные сложности для украинских защитников. Но здесь нужно учитывать мощности Северной Кореи.
КНДР всегда будет учитывать собственные риски безопасности. И существенно ослаблять свой потенциал, конечно, Северная Корея не будет.
Знаем, что милитарная политика и демонстрация собственной оборонной способности – это часть публичной политики КНДР. Но в значительной степени ослаблять собственный потенциал там не будут.
– рассказал Юсов.
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Передача артиллерийских боеприпасов и оружия определенным образом отразится на фронте. Но стратегически эта помощь не способна существенно изменить ситуацию на линии боевых действий.
Встреча Путина и Ким Чен Ына: коротко
- 11 сентября глава КНДР Ким Чен Ын уехал на рабочую поездку в Россию. Потом они встретились с диктатором Владимиром Путиным на так называемом Восточном экономическом форуме.
- Ким Чен Ын сразу начал генерировать максимальное количество абсурдных и возмутительных заявлений. Диктатор убеждал, что, как только ступил на российскую землю, то сразу почувствовал "боевой дух". А саму войну он назвал "священной борьбой".
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что военное сотрудничество между Россией и КНДР продолжается. Северная Корея уже полтора месяца поставляет снаряды и ракеты к "Градам".