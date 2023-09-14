КНДР предоставляет не все, что просил режим Путина – Юсов о встрече двух диктаторов

Северная Корея уже полтора месяца снабжает боеприпасами Россию. Это придаст сложности украинским военным на фронте, но есть нюанс.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, прокомментировав встречу Путина и Ким Чен Ыном. Диктаторские режимы продолжают поддерживать друг друга.

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Известно, что Ким Чен Ын согласился не на все, чего просил Путин. Но уже фиксируется снабжение артиллерийских снарядов и другой номенклатуры. Относительно деталей договоренностей нужно немного подождать. Со временем будет больше информации.

Повлияет ли помощь КНДР на фронт

Как отметил Юсов, любая военная помощь стране-агрессорке – это дополнительные сложности для украинских защитников. Но здесь нужно учитывать мощности Северной Кореи.

КНДР всегда будет учитывать собственные риски безопасности. И существенно ослаблять свой потенциал, конечно, Северная Корея не будет.

Знаем, что милитарная политика и демонстрация собственной оборонной способности – это часть публичной политики КНДР. Но в значительной степени ослаблять собственный потенциал там не будут.

– рассказал Юсов.

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Передача артиллерийских боеприпасов и оружия определенным образом отразится на фронте. Но стратегически эта помощь не способна существенно изменить ситуацию на линии боевых действий.

Встреча Путина и Ким Чен Ына: коротко