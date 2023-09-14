Не просто так будет давать снаряды России: чего может пожелать КНДР от Путина
Ким Чен Ын приехал на бронепоезде в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Как предполагали эксперты, они должны были обсудить поставки северокорейского оружия в Россию. Однако, по словам Кирилла Буданова, страна-агрессор уже полтора месяца его получает.
Поэтому диктатор из КНДР преследует другие цели, приехав в Россию. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, который отметил, что у Северной Кореи цель – получить от России определенные ресурсы.
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Приехал не для обмена опытом
Ким Чен Ын и Путин встретились на космодроме "Восточный", а после этого глава КНДР отправился в Комсомольск-на-Амуре осматривать завод, производящий военную и гражданскую технику.
Можно предположить, что Ким Чен Ын будет покупать у России не только технологии, но и российскую бронированную технику. И это была одна из целей его приезда в Россию. Ведь российские танки Т-90 не самые плохие в мире, это довольно эффективная техника, используемая в этой войне,
– подчеркнул политический эксперт.
В то же время армия Северной Кореи насчитывающая 1 миллион личного состава и 4 миллиона резервистов. Но она оснащена военной техникой преимущественно старых образцов – танками Т-34 или Т-50. А на военных парадах в Северной Корее китайские тракторы таскают какие-то платформы.
Политический эксперт предположил, с какой целью Ким Чен Ын приехал в Россию: смотрите видео
"Поэтому Ким Чен Ын приехал в Россию не просто для обмена опытом, а вероятно будет менять свои снаряды на какую-то бронированную технику. А также на российские технологии изготовления баллистических ракет", – отметил Валерий Клочок.
Ким Чен Ын прибыл в Россию: что известно
- 12 сентября глава КНДР приехал на бронепоезде во Владивосток. Позже он встретился с Путиным на космодроме "Восточный". Также они пообщались в формате тет-а-тет.
- Эксперты предполагали, что российский диктатор будет просить у главы Северной Кореи снаряды и другое оружие, которого не хватает России. Однако по словам главы ГУР Кирилла Буданова КНДР уже полтора месяца снабжает страну-агрессора оружием – снарядами 155 и 122 миллиметров и ракетами к "Градам".
- В то же время представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что обращение России в КНДР за военной помощью свидетельствуют о том, как "развязанная против Украины война развивается для Кремля".
- Спикер подчеркнул, что Путин начал полномасштабную войну против Украины полтора года назад, чтобы "восстановить славу Российской империи". Однако его "ожидания не оправдались" и он "будет продолжать терпеть неудачу". Более того, сейчас Путин "путешествует по своей стране со шляпой в руке", умоляя Пхеньян оказать военную помощь.