Си Цзиньпин получил от Путина желаемое: чем Россия уступила Китаю

Завершился визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию. В совместном заявлении говорится, что "отношения стран не являются военно-политическими, не носят конфронтационного характера и не направлены против третьих стран". Лидер КНР получил все, что хотел, но не дал Владимиру Путину ничего, кроме заявлений о дружбе.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, "мирный план" Китая относительно войны в Украине стал поводом для приезда императора к вассалу.

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"Путин уже давно стал экономическим вассалом Китая, а после этой встречи он стал и политическим. Думаю, что в ближайшее время можно будет ожидать заявлений об аренде новых земель Китаем, например, на 49 лет. КНР арендует земли не просто для сельского хозяйства, а заходит в недра, добывает и максимально использует», – заметил он.

Политтехнолог отметил, что Путин ничего не может сделать в ответ для Си Цзиньпина. По его мнению, Китай не будет рисковать и помогать России оружием, потому что боится санкций Запада.

Си получил от Путина все, что хотел

Борис Тизенгаузен отметил, что лидер КНР получил все, что хотел, но не дал Владимиру Путину ничего, кроме заявлений о дружбе. Политтехнолог обратил внимание на то, что Россия будет переходить на расчет в юанях со странами Азии и Латинской Америки.

Это свидетельствует о том, что Си будет покупать у России больше энергоресурсов и платить за них юанями. Это проблема для Путина, куда он денет эти юани. Я представляю себе, что Путин решил рассчитаться со странами Африки юанями. Кому они там нужны?

– говорит он.

Политтехнолог подчеркнул, что такие отношения с Россией очень выгодны для Китая. Прежде всего Пекин по крайне низким ценам будет покупать у Путина энергоресурсы, полезные ископаемые и так далее.

"Также Китай просто "затарит" российский рынок своими товарами. Путин ничего не сможет сделать, чтобы от этого отказаться", – добавил Тизенгаузен.

Тизенгаузен об отношениях Китая и России: смотрите видео

Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко