Это точно не уровень глав государств, – Долгополый о темах встречи Путина с Си

Завершился визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Два дня продолжались переговоры Китая и России, по результатам которых были созданы новые договоренности.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель Денис Довгополый. Он отметил, что взаимодействие между Китаем и Россией будет расти – это было понятно даже без этого визита. Он подчеркнул, что и дальше она будет усиливаться.

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Могут существовать не анонсированные договоренности

Предприниматель отметил, что по результатам встречи Си Цзиньпина и Путина можно отметить два момента:

те встречи, которые были анонсированы, это не уровень руководителей государств – это уровень вицепремьеров. И если это единственные итоги этих встреч, то они прошли ни о чем;

есть вопрос, что Си и Путин обсуждали в течение 2 дней. Есть опасения, что могут существовать договоренности, о которых не было анонсировано. И это будет понятно в течение недель или месяцев.

Денис Долгополый о визите Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео

Выглядело, как разговор вассала и патрона

"Китайцы мастера дипломатического языка, у них каждое слово говорится с определенным акцентом и оно на своем месте. В этом смысле высказывания китайской стороны были очень нейтральными, они ни разу не использовали термин "стратегическое партнерство", – обратил внимание Довгополый.

По его словам, с российской стороны наоборот декларировали свою ориентацию на Китай, и на дипломатическом языке это выглядело как разговор вассала и приехавшего к нему патрона.

"Сейчас еще рано говорить о результатах визита Си Цзиньпина в Москву. Будем надеяться, что у американской и европейской разведки будут какие-то детали. И нужно смотреть на то, как китайцы будут транслировать итоги переговоров с Россией на свою внутреннюю аудиторию", - подчеркнул Денис Довгополый. .

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию: что известно