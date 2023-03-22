Это точно не уровень глав государств, – Долгополый о темах встречи Путина с Си
Завершился визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Два дня продолжались переговоры Китая и России, по результатам которых были созданы новые договоренности.
Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель Денис Довгополый. Он отметил, что взаимодействие между Китаем и Россией будет расти – это было понятно даже без этого визита. Он подчеркнул, что и дальше она будет усиливаться.
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Могут существовать не анонсированные договоренности
Предприниматель отметил, что по результатам встречи Си Цзиньпина и Путина можно отметить два момента:
- те встречи, которые были анонсированы, это не уровень руководителей государств – это уровень вицепремьеров. И если это единственные итоги этих встреч, то они прошли ни о чем;
- есть вопрос, что Си и Путин обсуждали в течение 2 дней. Есть опасения, что могут существовать договоренности, о которых не было анонсировано. И это будет понятно в течение недель или месяцев.
Денис Долгополый о визите Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео
Выглядело, как разговор вассала и патрона
"Китайцы мастера дипломатического языка, у них каждое слово говорится с определенным акцентом и оно на своем месте. В этом смысле высказывания китайской стороны были очень нейтральными, они ни разу не использовали термин "стратегическое партнерство", – обратил внимание Довгополый.
По его словам, с российской стороны наоборот декларировали свою ориентацию на Китай, и на дипломатическом языке это выглядело как разговор вассала и приехавшего к нему патрона.
"Сейчас еще рано говорить о результатах визита Си Цзиньпина в Москву. Будем надеяться, что у американской и европейской разведки будут какие-то детали. И нужно смотреть на то, как китайцы будут транслировать итоги переговоров с Россией на свою внутреннюю аудиторию", - подчеркнул Денис Довгополый. .
Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию: что известно
- 20 марта Си Цзиньпин прилетел в Москву. Это его первый визит в страну-агрессор за 4 года.
- Российские СМИ заявили, что Путин и Цзиньпинь договорились, в частности, об общей защите интересов и совместных учениях. Россия и Китай выступают за объективное расследование взрывов на "Северных потоках". Интересное заявление, учитывая, что теракт и совершила сама Россия, пытаясь запугать европейские страны.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Москве предложили более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, к которому, вероятно, стремился Путин.
- 22 марта Си Цзиньпин завершил программу государственного визита в Москву.