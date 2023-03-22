Про це 24 Каналу розповів український підприємець Денис Довгополий. Він зазначив, що взаємодія між Китаєм та Росією буде зростати – це зрозуміло було навіть без цього візиту. Він наголосив, що і надалі вона буде посилюватись.

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Можуть існувати не анонсовані домовленості

Підприємець відзначив, що за результатами зустрічі Сі Цзіньпіна та Путіна можна зауважити два моменти:

ті зустрічі, які були анонсовані, це не є рівень керівників держав – це рівень віцепрем'єрів. І якщо це єдині підсумки цих зустрічей, то вони пройшли ні про що;

є питання, що Сі та Путін обговорювали протягом 2 днів. Є побоювання, що можуть існувати домовленості, про які не було анонсовано. І це буде зрозуміло протягом тижнів або місяців.

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Виглядало, як розмова васала та патрона

"Китайці майстри дипломатичної мови, у них кожне слово мовиться з певним акцентом і воно на своєму місці. В цьому сенсі висловлювання китайської сторони були дуже нейтральними, вони жодного разу не використали термін "стратегічне партнерство", – звернув увагу Довгополий.

За його словами, з російської сторони навпаки декларували свою орієнтацію на Китай, і дипломатичною мовою це виглядало як розмова васала та патрона, який приїхав до нього.

"Зараз ще зарано говорити про результати візиту Сі Цзіньпіна до Москви. Будемо сподіватись, що американська та європейська розвідка буде мати якісь деталі. І потрібно дивитись на те, як китайці будуть транслювати підсумки перемовин з Росією на свою внутрішню аудиторію", – наголосив Денис Довгополий.

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