Сам Трамп приоткрыл некоторые детали его общения с Путиным 16 октября. Эксперты специально для 24 Канала проанализировали новые миротворческие потуги Трампа на основе его разговора с Путиным и встречи с Зеленским.

К теме Успех в Израиле может вдохновить Трампа, – дипломат об опасности такого сценария для Украины

К чему готовится Трамп?

Политолог Петр Олещук отметил, что встреча Трампа с Зеленским была подготовкой к встрече Трампа с Путиным. Трамп не хочет отпугнуть сделку, которая, с его точки зрения, приближается. С этим связана и трансформация риторики президента США. Какие бы он не использовал тактические инструменты, его стратегическая цель неизменна – это сделка с Путиным.

Трамп хочет как можно скорее достичь завершения войны в Украине. По его мнению, единственный путь – это сделка с Путиным. Он долгое время пытался подтолкнуть Путина к сделке обещаниями каких-то преференций, которые получит Кремль и Россия в результате этого соглашения. Однако для Путина это было ни о чем, потому что его все полностью устраивает, и тогда Трамп перешел к силовому давлению, пока в формате силового блефа,

– подчеркнул политолог.

Он продолжил, что, с точки зрения Трампа, этот блеф сработал. Путин согласился на новую встречу, которой должна предшествовать встреча внешнеполитических делегаций, где должны быть согласованы все вопросы. Трамп, наверняка, сейчас в эйфории. Он считает, что получил большую внешнеполитическую победу и хочет развить успех, решив единственную войну, которая ему не поддалась.

Олещук предположил, к чему готовится Трамп: смотрите видео

Поверит ли Трамп Путину?

Политолог Игорь Рейтерович заметил, что Трамп себе сейчас не может позволить вернуться к другой позиции по Путину, чем та, которая у него была в последние месяцы. Он в начале был очень осторожным, но за последнее время сказал, что Путин ведет бессмысленную войну, убивает не только украинцев, но и россиян, Путин должен был выиграть войну за неделю, а вступил уже в четвертый год этой войны.

"Очевидно, что эти вещи не являются комплиментарными по отношению к Путину. Это проявление того, что у Трампа изменилось отношение к Путину. Он может спокойно с ним общаться и понимать, что это не приведет к каким-то последствиям. В частности, во время встречи на Аляске Путин сразу отверг предложение о снятии санкций и завершении войны и начал путано набрасывать о Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком", – подчеркнул Рейтерович.

По его словам, Трамп тогда очень разозлился. Поэтому, у него теперь не такой образ Путина, каким был в начале. Конечно, эйфория Трампа после разговоров с Путиным чувствуется, потому что глава Кремля умеет льстить ему. Лучшим со стороны Трампа было бы сейчас предоставить Украине ракеты, поддержку. Затем встретиться с Путиным и если тот не захочет завершать войну, использовать все это против России.

Рейтерович ответил, поверит ли Трамп Путину: смотрите видео

Какими будут действия Трампа до встречи с Путиным?

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко предположил, что Путину удалось пока сдержать Трампа от передачи ракет Tomahawk Украине. Путин, как КГБшник, будет до последнего мутить воду и играть на экономических мечтах Трампа. Телефонный разговор Путина с Трампом – это реализация замысла Путина. Он набросал Трампу целую кучу проектов, например соединение Чукотки с Аляской, о чем Трамп спрашивал у Зеленского.

Чтобы ракет Tomahawk не было по крайней мере сейчас, Путин забросал Трампа десятками абсолютно нереалистичных предложений. Ими Путин перебивает желание Трампа принять какое-то наконец серьезное политическое решение. Под влиянием разговора с Путиным Трамп говорит Зеленскому о том, что не надо пока эскалировать войну, а надо попробовать через 2 недели встретиться в Будапеште и обсудить прекращение войны,

– сказал бывший министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что встреча в Будапеште будет отличаться от того, что было на Аляске. Трамп дал распоряжение готовить ее. Ведь приехать и второй раз слушать о нападении Золотой Орды на Русь Трампу будет не интересно. Он хочет, чтобы эта встреча имела какой-то результат. Поэтому поручает заняться ее подготовкой Рубио. Когда за дело возьмутся настоящие дипломаты, они будут требовать от противоположной стороны не фантазий, а конкретики.

Встреча Трампа с Зеленским: что известно