Подоляк рассказал, чего Украина ждет от предстоящей встречи Зеленского и Байдена
Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена намечена на 21 сентября. Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины должен рассказать лидеру США о текущем положении дел и фронте и потребностях ВСУ.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заметил в эфире телемарафона, что США являются крупнейшим партнером Украины с точки зрения военной помощи. Поэтому ожидание Украины от встречи президентов все прекрасно знают, пишет 24 Канал.
Смотрите также Идет борьба Запада за Глобальный Юг: почему для Украины важна поддержка этих стран
Чего ждет Украина от встречи Зеленского с Байденом
Наши ожидания все прекрасно знают, потому что крупнейшим партнером с точки зрения военной помощи являются США, с точки зрения объемов и инициативности,
– заявил советник Андрея Ермака.
Он уточнил, что Киев стремится к тому, чтобы Соединенные Штаты услышали прямую непосредственную эмоциональную речь президента. После этого запланирован двусторонний разговор, во время которого Владимир Зеленский объяснит:
- почему продвижение Вооруженных Сил Украины идет так или иначе;
- что нужно для того, чтобы его ускорить;
- почему Украина не будет соглашаться где-нибудь остановиться.
Какого оружия и техники ждет украинская армия
Михаил Подоляк рассказал, что украинские военные нуждаются в дальнобойных ракетах ATACMS, ведь они помогут бить по логистике, тыловым базам и командным пунктам россиян.
Также нужно ускорить обучение на F-16, а третья составляющая – это бронетехника в любом виде. Также нужны снаряды для HIMARS,
– рассказал советник.
По его словам, главное перед зимой – это улучшение и увеличение инструментов ПВО и ПРО Украины. Кроме того, Михаил Подоляк добавил, что количество этих систем нужно увеличить, ведь Россия ключевым элементом войны сделала откровенную атаку на:
- инфраструктуру;
- гражданское население;
- энергетические объекты.
Кстати, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга рассказал, что Джо Байден на встрече:
- хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться;
- стремится услышать от Зеленского об украинском контрнаступлении, а также достигаемом ими прогрессе – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя;
- планирует заверить украинского президента, что поддержка США будет продолжаться.
Смотрите также Зерновое соглашение, членство в ЕС и формула мира: какие важные встречи провел Зеленский в США
Зеленский находится с визитом в США
- Владимир Зеленский 18 сентября прибыл с визитом в США. В первую очередь, украинский президент отправился на встречу с украинскими воинами, которые проходят реабилитацию в США. В частности, Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital.
- Впоследствии состоялась Генеральная Ассамблея ООН, на которой Зеленский выступил впервые в режиме офлайн с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Президент Украины говорил в основном о последствиях циничного вторжения России в Украину. Владимир Зеленский заявил, что любая война сейчас может стать последней. Именно поэтому нужно единство, чтобы гарантировать, что агрессия не ворвется снова. Больше тезисов президента по выступлению можно прочитать по ссылке.