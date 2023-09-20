Подоляк рассказал, чего Украина ждет от предстоящей встречи Зеленского и Байдена

20 сентября 2023, 09:40
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Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена намечена на 21 сентября. Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины должен рассказать лидеру США о текущем положении дел и фронте и потребностях ВСУ.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заметил в эфире телемарафона, что США являются крупнейшим партнером Украины с точки зрения военной помощи. Поэтому ожидание Украины от встречи президентов все прекрасно знают, пишет 24 Канал

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Чего ждет Украина от встречи Зеленского с Байденом

Наши ожидания все прекрасно знают, потому что крупнейшим партнером с точки зрения военной помощи являются США, с точки зрения объемов и инициативности,
– заявил советник Андрея Ермака.

Он уточнил, что Киев стремится к тому, чтобы Соединенные Штаты услышали прямую непосредственную эмоциональную речь президента. После этого запланирован двусторонний разговор, во время которого Владимир Зеленский объяснит:

  • почему продвижение Вооруженных Сил Украины идет так или иначе;
  • что нужно для того, чтобы его ускорить;
  • почему Украина не будет соглашаться где-нибудь остановиться.

Какого оружия и техники ждет украинская армия

Михаил Подоляк рассказал, что украинские военные нуждаются в дальнобойных ракетах ATACMS, ведь они помогут бить по логистике, тыловым базам и командным пунктам россиян.

Также нужно ускорить обучение на F-16, а третья составляющая – это бронетехника в любом виде. Также нужны снаряды для HIMARS,
– рассказал советник.

По его словам, главное перед зимой – это улучшение и увеличение инструментов ПВО и ПРО Украины. Кроме того, Михаил Подоляк добавил, что количество этих систем нужно увеличить, ведь Россия ключевым элементом войны сделала откровенную атаку на:

  • инфраструктуру;
  • гражданское население;
  • энергетические объекты.

Кстати, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга рассказал, что Джо Байден на встрече:

  • хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться;
  • стремится услышать от Зеленского об украинском контрнаступлении, а также достигаемом ими прогрессе – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя;
  • планирует заверить украинского президента, что поддержка США будет продолжаться.

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Зеленский находится с визитом в США

  • Владимир Зеленский 18 сентября прибыл с визитом в США. В первую очередь, украинский президент отправился на встречу с украинскими воинами, которые проходят реабилитацию в США. В частности, Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital.
  • Впоследствии состоялась Генеральная Ассамблея ООН, на которой Зеленский выступил впервые в режиме офлайн с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Президент Украины говорил в основном о последствиях циничного вторжения России в Украину. Владимир Зеленский заявил, что любая война сейчас может стать последней. Именно поэтому нужно единство, чтобы гарантировать, что агрессия не ворвется снова. Больше тезисов президента по выступлению можно прочитать по ссылке.

Автор: Діана Квасневська