Встреча Зеленского и Путина: Арестович рассказал, от чего будет зависеть повестка дня

Даты встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина пока нет. Однако повестка дня переговоров будет значительно зависеть от встречи лидера Кремля с Джо Байденом.
Детали о потенциальной встрече президентов Украины и России в эфире телеканала рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Фактор влияния на темы разговора Зеленского и Путина
На пресс-конференции 20 мая Зеленский сказал, что он работает над встречей с Путиным, ему она нужна для того, чтобы активизировать мирный процесс. И в Кремле подтвердили, что встреча готовится,
– заявил Арестович.
Он добавил, что пока более подробной информации нет, но сам факт подтверждения встречи Кремлем – уже значительный прогресс.
Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что встреча глав Украины и России, а также ее повестка дня будет зависеть от встречи Путина с Байденом.
"Не забываем, что будет встреча Байдена и Путина, на которой тоже будет решаться, в частности, украинская повестка. Эта повестка согласовывается с Офисом Президента очень плотно", – рассказал он.
Арестович подчеркнул, что нельзя говорить, что американцы хотят договориться без Украины, наоборот – американская администрация активно контактирует с украинской стороной.
В планах – договоренности по ряду вопросов
Кроме того, спикер украинской делегации в ТКГ надеется, что удастся достичь согласия относительно процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обмена удерживаемыми лицами, полноценного открытия КПВВ, прекращения огня и тому подобное.
"Но я не хотел бы давать надежду. Ведь уже сформировалась другая проблема, которая останется навсегда – россияне потратили на создание так называемых "ЛНР" и "ДНР" 8 лет, миллиарды долларов, потеряли миллиарды из-за санкций, тысячи жизней. И они вряд ли так просто откажутся от этого инструмента", – отметил он.
Арестович напомнил, что главное политическое желание Кремля – заставить Киев вступить в прямые переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". В то же время на Западе есть силы, которые тоже этого хотят. Поэтому Украине приходится крепко отстаивать свои национальные интересы.
Вероятная встреча Зеленского и Путина: что известно
- В апреле Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину из-за обострения на Донбассе. Он предложил главе Кремля встретиться в любой точке Донбасса.
- Российский президент отреагировал на предложение украинского, заявив, что готов встретиться с ним в Москве. В то же время Путин отметил, что войну на Донбассе он не будет обсуждать.
- Впоследствии Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться организацией переговоров с Путиным.
- По словам украинского лидера, разговоры о встрече с главой Кремля уже ведутся.