"Значительная поддержка Украины": как прошел новый формат встречи 5 министров обороны
Сегодня, 13 января, в 10 километрах от Варшавы состоялась встреча министров обороны европейских стран в новом формате Е5, к которым в онлайн формате присоединился и министр обороны Украины Рустем Умеров. Они обсудили безопасность Европы и продолжение поддержки нашей страны.
Подробнее о встрече 24 Каналу рассказала корреспондент София Назаренко, отметив, что европейские министры обороны имели разные взгляды относительно оборонных расходов своих стран. В то же время все выразили важность поддержки поставок вооружения в Украину и развитие совместных производственных мощностей.
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Обсуждение поддержки Украины
Министры обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании обсуждали укрепление собственной обороны и безопасности, усиление поддержки Украины.
5 министров европейских стран также поддержали продолжение контактной группы формата "Рамштайн" и подтвердили, что проявили решимость в дальнейшей поддержке Украины, в оказании помощи и подготовке военных.
Ключевым пунктом обсуждения с министром обороны Умеровым было развитие производственных мощностей между Европой и Украиной. Говорится об инициативах совместных предприятий, такие возможности есть,
– сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что инвестиции в оборонную промышленность Украины будут работать в долгосрочной перспективе. По его словам, это может помочь сохранить мир в нашей стране в будущем.
После встречи Умеров сообщил, что он уже обсудил с партнерами ключевые приоритеты Украины на 2025 год. В частности, говорится о поставках такого вооружения:
- артиллерийские снаряды;
- дальнобойное вооружение;
- системы ПВО.
Министр Украины также отметил важность утверждения с партнерами Дорожных карт оборонной коалиции. Он убежден, что это сигнал о том, что Европа готова планировать долгосрочную поддержку нашей страны.
Кроме того, на встрече обсудили отправку французских войск в Украину, о чем ранее говорил президент страны Эммануэль Макрон. Впрочем, министр обороны Франции отказался комментировать этот вопрос.
Обсуждение безопасности Европы
Среди 5 стран Польша является лидером по оборонным расходам. В этом году страна планирует потратить на оборону 4,7% от собственного ВВП.
Великобритания также призвала союзников увеличивать оборонные расходы. Представитель заявил, что его страна планирует выделить на оборону 2,5% от ВВП,
– отметила корреспондентка.
В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал тратить оборонные расходы "с умом" и стандартизировать производство танков, другого оружия в Европе, чтобы производить одинаковое количество такой продукции.
Назаренко добавила, что работа группы Е5 будет продолжаться, следующую встречу страны запланировали в Париже.
К слову, Умеров, подытоживая результат встречи, прокомментировал, что в 2025 году Украина планирует рекордное производство вооружения на 35 млрд долларов. 17 миллиардов из них должно профинансировать украинское правительство, а остальные – союзники.