Главным быть не хотел: присоединится ли Кличко к "партии мэров"
Виталий Кличко заявил, что не планирует вступать в "партию мэров". На местные выборы пойдет от "УДАРа" – партии, которую возглавляет. Однако для интересов киевлян готов сотрудничать с различными политическими силами.
Недавно в Украине создали "партию мэров". Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге прокомментировал возможное участие в ней, сообщает 24 канал.
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Я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая отстаивает демократические и европейские ценности. Буду выдвигаться на выборы от нее,
– отметил Кличко.
Мэр столицы подчеркнул, что в интересах киевлян готов к сотрудничеству с разными политическими силами и партиями. Однако в "партию мэров" вступать не будет.
Кличко напомнил, что возглавляет Ассоциацию городов Украины. Поэтому отстаивает интересы местного самоуправления. В то же время опроверг информацию, мол в "партию мэров" он не идет из-за того, что "хочет быть главным".
Создание "партии мэров": что известно
- В течение последних месяцев отношения представителей местной власти и центральной несколько обострились. В частности, мэры городов иногда критиковали решения властей относительно жесткого карантина.
- В то же время президент Владимир Зеленский сравнил с сепаратизмом бунт мэров против решений центральной власти, потому что это вредит стране.
- Мэры ряда областных центров создают партию "Пропозиція" для совместного участия в местных выборах в октябре 2020. Сейчас в нее входят 6 городских глав.
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Что известно о выборах в Киеве
- Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета запланированы на 25 октября 2020 года.
- Лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа".
- Исследования нескольких социологических групп свидетельствуют о том, что больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего мэра Виталия Кличко.
Рейтинг возможных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала