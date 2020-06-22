Виталий Кличко заявил, что не планирует вступать в "партию мэров". На местные выборы пойдет от "УДАРа" – партии, которую возглавляет. Однако для интересов киевлян готов сотрудничать с различными политическими силами.

Недавно в Украине создали "партию мэров". Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге прокомментировал возможное участие в ней, сообщает 24 канал.

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Я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая отстаивает демократические и европейские ценности. Буду выдвигаться на выборы от нее,

– отметил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что в интересах киевлян готов к сотрудничеству с разными политическими силами и партиями. Однако в "партию мэров" вступать не будет.

Кличко напомнил, что возглавляет Ассоциацию городов Украины. Поэтому отстаивает интересы местного самоуправления. В то же время опроверг информацию, мол в "партию мэров" он не идет из-за того, что "хочет быть главным".

Создание "партии мэров": что известно

В течение последних месяцев отношения представителей местной власти и центральной несколько обострились . В частности, мэры городов иногда критиковали решения властей относительно жесткого карантина.

. В частности, мэры городов иногда критиковали решения властей относительно жесткого карантина. В то же время президент Владимир Зеленский сравнил с сепаратизмом бунт мэров против решений центральной власти, потому что это вредит стране.

Мэры ряда областных центров создают партию "Пропозиція" для совместного участия в местных выборах в октябре 2020. Сейчас в нее входят 6 городских глав.

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Что известно о выборах в Киеве

Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета запланированы на 25 октября 2020 года .

. Лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа" .

на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия . Исследования нескольких социологических групп свидетельствуют о том, что больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего мэра Виталия Кличко.



Рейтинг возможных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала