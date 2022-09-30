Между вступлением Беларуси в войну и высадкой Тихановской в Минске несколько дней, – Яковенко

Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Абхазию. Это подачка Путину, которая меньше навредит самопровозглашённому президенту Беларуси, чем вступление в войну России против Украины.

Ведь официальное вступление Беларуси в российско-украинскую войну будет означать для Лукашенко "потерю власти, свободы и смерть". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

К теме Означало бы третий ленд-лиз для Украины – Резников об угрозе вступления Беларуси в войну

Для Лукашенко вступление в войну против Украины будет означать смерть

Время, отделяющее вторжение белорусских войск в Украину с того момента, когда в Минске приземлится Тихановская, вероятно, несколько дней,

– российский оппозиционный журналист.

По его словам, лидер белорусской оппозиции прилетит с большим эскортом и серьезными намерениями. Кроме того, ее будут ждать граждане Беларуси, которые отдали за нее свои голоса на выборах.

Признание же Абхазии будет означать для провозглашенного президента Беларуси новые санкции, однако за него все равно "платит Путин". Так что, вероятно, это просто подачка Лукашенко российскому президенту, якобы он может что-то сделать для Путина.

Читайте также Лукашенко, вероятно, согласился вступить в войну: почему ситуация февраля уже не повторится

Что известно о визите Лукашенко в Абхазию

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко 28 сентября посетил Абхазию, которая является оккупированной российскими войсками территорией Грузии. Главный редактор SOVA.NEWS (Грузия) Марта Ардашелия рассказала, что проходит торг по признанию Абхазии и Южной Осетии.

Это первый визит Лукашенко в Абхазию и за ним стоят внутренние российско-абхазские моменты. Ардашелия сообщила, что по личному указанию Владимира Путина Москва сейчас пытается "отжать" бывшую советскую дачу в городке Пицунда.

Впрочем, российскому президенту это сложно сделать, поскольку абхазское общество очень резко реагирует. Там проходят акции протеста против России и вообще растут антироссийские настроения.

Ардашелия рассказала, что существует версия о том, что лукашенко вроде бы приехал, чтобы показать Абхазии, что может ее признать за эту дачу. И встреча состоялась именно на этой госдаче, где вообще подобное очень редко проводится.

Яковенко прокомментировал визит Лукашенко в Абхазию: смотрите видео

Угроза нападения из Беларуси: последние новости