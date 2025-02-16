Украина может автоматически стать членом НАТО, если Россия нарушит перемирие, – The Guardian

В Белом доме неоднократно подчеркивали, что, мол, прекращение войны в Украине – это дело Дональда Трампа, а вот за гарантии безопасности для Киева должны отвечать европейцы. 17 февраля в Париже европейские лидеры обсудят, каким образом могут помочь Украине.

Ожидается, что в понедельник в Саудовской Аравии начнутся переговоры о прекращении огня между американцами и россиянами. Именно в это время в Париже Эммануэль Макрон будет проводить экстренный саммит европейских государств из-за опасений, что США будут договариваться с Россией о мире за спинами Украины и Европы, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Европейцы обдумывают гарантии безопасности для Украины

В Европе переживают, что Россия через переговоры с США попытается навязать Украине нейтралитет и поделить с Вашингтоном мир по сферам влияния.

Отмечается, что на парижской встрече европейцы будут обсуждать отправку миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Также страны будут говорить о том, какие Европа может предоставить Киеву оборонные возможности и гарантии безопасности в случае нарушения Россией режима прекращения огня. Среди вариантов, которые рассмотрят союзники, в том числе и автоматическое вступление Украины в НАТО.

Напомним, что США неоднократно заявляли, что любая сторона, которая нарушит соглашение о прекращении огня, столкнется с разрушительными последствиями. Этого пункта не было ни в одних предыдущих договоренностей о прекращении огня между Киевои Москвой за все 11 лет конфликта.

Издание отмечает, что ранее предложение о членстве Украины в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня выдвигали некоторые американские сенаторы. Теперь его поддерживают высокопоставленные европейские лидеры.

Напомним, что сам президент Зеленский говорил, какой именно видит альтернативу НАТО. Глава государства не исключал вариант передачи Украине ядерного оружия.