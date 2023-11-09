Вступление Украины может проходить по уникальной процедуре: процесс будет более быстрым
Источник:Европейская правда
Европейская комиссия предлагает организовать процедуру вступления Украины в ЕС по обновленной методике. Таким образом, страна сможет избежать возможных задержек при принятии решения.
Украина планирует завершить выполнение всех рекомендации Еврокомиссии уже к декабрю. Само же начало переговоров, по ожиданиям, начнется уже в этом году.
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Новая процедура для Украины
Еврокомиссия предлагает провести процедуру вступления Украины в ЕС по новой процедуре. Она предусматривает подготовку технических вопросов переговоров о вступлении параллельно с политическими – то есть, вероятно, уже в декабре. Раньше это происходило пошагово.
После политического решения межправительственная конференция государств-членов ЕС принимала обязательный технический документ под названием "переговорные рамки". Поэтому, например, для Албания и Северная ожидали утверждения "рамок" более двух лет с момента принятия политического решения. Кроме того, еще год шла проверка совместимости с правом Евросоюза.
Комиссия готова начать подготовительную работу, в частности, аналитическую проверку на соответствие украинского законодательства acquis (скрининг) и подготовку рамки переговоров,
– говорится в документе.
Однако, прежде всего, Украина должна получить согласие от всех стран-членов ЕС на саммите в декабре.
Процесс переговоров начнется в скором времени
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что планирует начать процесс переговоров по вступлению в Евросоюз до начала 2024 года.
Для нас очень важно и мы этого добьемся – начать процесс переговоров в начале следующего года,
– подчеркнул он.
Жовква рассказал, что Венгрия не помешает вступлению Украины в ЕС. Буквально с завтрашнего дня президент Европейского Совета Шарль Мишель, и лидеры союзников в ЕС будут говорить с премьером Венгрии Виктором Орбаном именно по украинскому вопросу.
Игорь Жовква уверен, что Украине удастся выполнить все критерии для начала переговоров уже к середине декабря 2023 года.
Украина и Европейский союз
- Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Там также подготовили отчет о прогрессе, достигнутым Украиной по пути в ЕС. Однако сначала рекомендации начать переговоры передадут Европейскому совету. Дальше там должно принять политическое решение, а уже после этого начнется работа.
- Согласно опубликованному отчету, Украина выполнила 90% рекомендаций для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз. Остальные реформы на пути к выполнению – Комиссия одобрила эти усилия.
- Однако лидеры ЕС просят Европейский совет обязать наше государство выполнить еще несколько дополнительных задач перед началом переговоров. Дело в том, что Еврокомиссия не определила как рекомендации ожидания антикоррупционной реформы, антиолигархического законодательства в части лоббирования и нацменьшинств.