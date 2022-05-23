Вступление Украины в ЕС через 20 лет: в МИДе отреагировали на возмутительное заявление французского министра

В украинском МИД отреагировали на заявление министра Европейских дел Франции Клемана Боне, который считает, что вступление Украины в ЕС займет 20 лет. В Киеве призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.

Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, – МИД

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что военная агрессия России против Украины засвидетельствовала необходимость переосмысления будущего Европы, сообщает 24 канал.

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Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии,

– сказал он.

Николенко подчеркнул, что альтернативы членства Украины в ЕС не сделают европейское сообщество более сильным.

"Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС - изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и процветающим", - отметил спикер МИД.

Он заявил, что именно поэтому Киев настаивает на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне.

Сегодня Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия,

– сказал Николенко.

Он добавил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. "Это – процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", – резюмировал представитель МИД Украины.

Скандальное заявление французского министра: что известно

Министр Европейских дел Франции Клеман Бон скептически оценил шансы Украины вступить в Евросоюз. В частности, он сказал, что это вряд ли произойдет через 6 лет. По его оценкам, процесс займет 15 – 20 лет.

В то же время, Клеман Бон продолжил риторику президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что для Украины нужно создать политический проект.

Как известно, Макрон продвигает идею создания "Европейского политического сообщества", которое должно стать дополнением к ЕС. Впоследствии президент Франции уточнил , что его инициатива не является альтернативой членству в ЕС, а дополнением.

По словам Макрона, в рамках проекта должны объединиться страны, стремящиеся присоединиться к ЕС.

Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. Заявку Киева почти сразу принял Европарламент.

После этого европейское будущее Украины поддержали на саммите ЕС и призвали Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашего государства получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Украина уже передала Европейской комиссии опросник, который необходим, чтобы получить статус кандидата.

В июне состоится саммит ЕС, на котором обсудят заявку Украины на членство в Евросоюзе. Если Украина получит этот статус, начнет переговорный процесс по вступлению в Евросоюз.

К сведению – вместо членства в ЕС Украине предлагают что-то непонятное: смотрите видео