На это нужно давить: политолог назвал конкретные гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО

Украине необходимо, чтобы союзники предоставили гарантии безопасности на пути к интеграции в НАТО. Ведь даже после войны Украина не сможет сразу стать членом Альянса. Всего ряд конкретных гарантий безопасности может помочь Украине в стремлении к вступлению в НАТО.

Украине не нужен новый Будапештский меморандум. Конкретные двух или многосторонние договоры смогут действительно в случае опасности защитить Украину. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Понимание понятия завершения войны

Германия и Великобритания свободно говорят о том, что членство Украины в НАТО не будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе. Вместе с тем Владимир Зеленский заявил, что тогда Украине нечего делать на этом саммите.

Главная проблема состоит в том, что эти страны вспоминают о завершении войны.

Они ставят в прямую зависимость планы интеграции Украины в Альянс от работы России. Мы должны на этом в какой-то степени играть. В том смысле, что право Украины были членом Альянса нужно уже прописывать в виде конкретных шагов,

– отметил Игорь Рейтерович.

Уже долгое время Украина готовит документ, который есть на рассмотрении наших партеров. В преамбуле к этому документу и должно быть указано, что мы и союзники имеем в виду под понятием "завершение войны".

"Это важно, потому что высока вероятность, что формализованного завершения войны мы можем не иметь – документа, который подпишет Россия. Нынешние российские власти точно такого не сделают", – подчеркнул политолог.

То есть возможна ситуация, что ВСУ выгонят оккупантов с украинских территорий, но при этом не будут говорить о том, что война завершена. Вот почему нужно однозначное понимание конца войны от наших союзников. Если это будет сделано, другие вещи, связанные с дополнительными гарантиями о поддержке Украины, будут только инструментами.

Игорь Рейтерович о гарантиях безопасности для Украины: смотреть видео

Конкретные гарантии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в течение определенного периода должна получить гарантии безопасности, не включающие членство в Альянсе. Речь идет о том, что сразу после завершения войны Украина не станет членом НАТО уже через неделю. Есть ведь определенные условия не только военно-технического плана, а больше экономически-политического характера.

В период выполнения этих требований должны действовать гарантии, которые будут удерживать Россию от реваншистского желания начать новую войну. А, во-вторых, поддерживать Украину и позволять нам как можно скорее завершить эти реформы,

– объяснил Рейтерович.

Примером может служить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, которые будут долго интегрироваться. Еще и учитывая, что это страны не в состоянии войны. Так или иначе, они имели двусторонних гарантий безопасности от США и Британии, которых им было достаточно, чтобы завершать процесс интеграции.

Украина нуждается в гарантиях с конкретно прописанными шагами, а не в виде нового Будапештского меморандума. Среди них политолог выделил следующие:

конкретное количество средств на армию, поставки военной техники;

совместные учения;

интеграция нашей ракетной обороны и ПВО в систему НАТО на Восточном фланге;

программа обмена опытом между военными НАТО и Украиной.

Этого будет достаточно, чтобы Украина завершила все формальности и интегрировалась в Альянс.

Смена власти не станет проблемой

Суть гарантий в том, что неважно, если вдруг в странах-подписантах сменятся власти. Ведь будут конкретные двусторонние договоры и закон, который будет действовать вне зависимости от смены политического устроя.

Например, в Штатах есть закон, регулирующий их отношения с Тайванем. Кто бы ни был президентом, он этот закон должен выполнять, ведь за него голосовал Конгресс.

Чтобы отказаться от этого, нужно собрать голоса, сделать новый закон, провести его через Сенат и Конгресс, Верховный суд и т.д. Такой процесс в США затянется на годы,

– заметил политолог.

Так что отменить соблюдение гарантий будет по большому счету невозможно, хоть бы кто там ни был президентом.

"Это и есть сила институтов и нормативно-правовых актов, которые не в виде меморандумов подписывают, а в виде конкретных двусторонних договоров. Мы должны на это делать ставку", – подчеркнул Рейтерович.

Из публичных заявлений можно заключить, что это понимание есть и у Украины, и у подавляющего большинства наших партнеров.

В частности, Германия и Франция отмечают, что готовы уже сейчас говорить о конкретных гарантиях и давать их. Важно просто прийти к соглашению о том, как эти гарантии предоставлять, и что они будут регулировать.

Гарантии безопасности для Украины и вступление в НАТО: что известно