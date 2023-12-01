Это будет непросто, – политолог предположил, когда Украине дадут "зеленый свет" к членству в ЕС

Руководство Европарламента поддержало начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Однако будет непросто убедить все страны ЕС принять такое же решение.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что вряд ли переговорный процесс стартует во время саммита ЕС 14 – 15 декабря. Это очевидно, учитывая, что теперь звучит в публичном пространстве.

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"Убедить все страны Европейского Союза в открытии переговорного процесса для полноценного членства Украины в ЕС – это очень серьезный процесс, поскольку там есть право консенсуса. Решения должны принять абсолютно все страны ЕС", – пояснил Буряченко.

По его словам, Венгрия может быть не самой большой проблемой Украины на евроинтеграционном пути. Чем ближе Киев будет к реальному членству, тем больше его экономические интересы будут пересекаться с другими странами ЕС. Трансформационный процесс украинской экономики может быть не только продолжительным, но и болезненным.

Надежда есть

Еврокомиссия еще 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, но с некоторыми условиями. В отчете отмечено, что Киев может получить переговорный мандат

Тем не менее, решение Европарламента о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС – это еще один максимально положительный маркер на нашем евроинтеграционном пути.

Такие решения показывают настроенность на результат внутри ЕС. Это также свидетельствует о самом главном – наличии политической воли,

– подчеркнул Буряченко.

В то же время украинское общество имеет абсолютное единство насчет членства в ЕС, благодаря чему наша страна движется по этому пути просто рекордными темпами.

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