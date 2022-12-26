Блестящая херсонская методика: военный эксперт спрогнозировал ситуацию на фронте

По состоянию на сегодняшний день самые ожесточенные бои идут на Востоке Украины. Впрочем, сейчас складывается достаточно неплохая для украинских защитников ситуация на дуге Сватово – Кременная.

Речь идет в частности об известной автомобильной трассе Р-66 в Луганской области. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Война будет происходить по херсонской методике

Если я правильно понимаю тамошнюю ситуацию, то по меньшей мере 5-километровый участок этой трассы уже находится под очень серьезным украинским огневым контролем,

– сказал Черник.

По его мнению, в ближайшие месяцы война будет происходить по блестящей херсонской методике логистического огневого удушения. Эта тактика полностью себя оправдывает – за последнюю неделю произошло по меньшей мере до 10 разнообразных "хлопков" в глубине тыла врага.

Так, "хлопок" произошел как на украинских оккупированных территориях, так и на территории страны-агрессора. По словам военного эксперта, работа проводится очень качественно, грамотно и тщательно.

Черник спрогнозировал ситуацию на фронте в ближайшие месяцы: смотрите видео

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