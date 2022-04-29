ВСУ добавляют просмотров российским тиктокерам: эффектное видео ликвидации оккупанта

Украинская поговорка говорит: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Видимо, о ней не знали российские военные, которых моментально постигла карма, а точнее – догнали Вооруженные Силы Украины.

Российский военный снял на видео свою смерть

Циничные российские военные настолько тщеславны, что рассказывают о своих зверствах в TikTok и других соцсетях. Иногда даже ведут прямые эфиры с фронта.

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Один из таких российских "умников" также решил выйти в эфир, чтобы похвастаться достижениями.

"Первая и основная задача выполнена. Выполнено на 5 с плюсом. Суммарно у нас три трехсотых…", – сказал российский оккупант.

После этого его лицо в кадре заменило желтое пламя, а вместо голоса – мощный взрыв. На видео слышно, как падает тело.

Оказывается, что надменный российский военный снял на видео свою смерть. Оккупанта умело ликвидировали бойцы Вооруженных Сил Украины.

Вооруженные Силы Украины добавляют просмотры российским тиктокерам. Продолжение следует…,

– написали украинские защитники.

Российский оккупант снял свою смерть на видео

Российские кафиры продолжают нести потери

По данным Генштаба ВСУ, российская армия продолжает нести огромные потери в неоправданной войне против Украины. По состоянию на утро 29 апреля уже убито около 23 тысяч российских военных.

Украинские защитники ликвидируют российских оккупантов такими масштабами, что вражеские ангары с телами погибших солдат из России уже переполнены. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры россиян.

Также ранее сообщалось, что в ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага.

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