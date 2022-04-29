Російський військовий зняв на відео свою смерть

Цинічні російські військові настільки пихаті, що розповідають про свої звірства у TikTok та інших соцмережах. Іноді вони навіть ведуть прямі ефіри з фронту.

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Один з таких російських "розумників" також вирішив вийти в ефір, щоб похвастатися здобутками.

"Перше й основне завдання виконано. Виконано на 5 з плюсом. Сумарно у нас три трьохсоті…", – сказав російський окупант.

Після цього його обличчя в кадрі замінило жовте полум'я, а замість голосу – потужний вибух. На відео чути, як падає тіло.

Виявляється, що пихатий російський військовий зняв на відео свою смерть. Окупанта вправно ліквідували бійці Збройних Сил України.

Збройні Сили України додають переглядів російським тіктокерам. Далі буде…,

– написали українські захисники.

Російський окупант зняв свою смерть на відео

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у невиправданій війні проти України. Станом на ранок 29-го квітня вже вбито близько 23 тисяч російських військових.

Українські захисники ліквідовують російських окупантів такими масштабами, що ворожі ангари з тілами загиблих солдатів з Росії вже переповнені. Про це свідчать перехоплені розмови росіян.

Також раніше повідомлялося, що в ніч проти 29 квітня ЗСУ вразили 11 цілей ворога.

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