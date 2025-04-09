Доброволец из США сказал, что надо улучшить в украинской армии

Украинские военные отважно защищают свою страну от российских оккупантов. Это действительно впечатляет. Однако есть определенные направления, которые следовало бы улучшить.

Об этом 24 Каналу рассказал двоюродный брат Джей Ди Вэнса, бывший американский морской пехотинец, доброволец российско-украинской войны в составе ВСУ Нейт Вэнс. По его словам, моральный дух и мотивация у украинцев значительно выше, чем у россиян.

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Чего не хватает Силам обороны Украины

Как отметил Нейт Вэнс, понятно, что украинские военные, как и абсолютно нормальные люди, не имеют желания воевать. Но они понимают, что эта война является экзистенциальной для украинцев и государства в целом.

Имею в виду, что никто не хочет сидеть в окопах, грязи и находиться в бою. Но они понимают – если не будут защищать, то альтернатива значительно хуже. Моральный дух и мотивация – неоценимые вещи. Я думаю, что общее отношение украинского солдата – это самая большая сила,

– сказал Вэнс.

Понятно, есть направления, которые следовало бы улучшить. Во время боевых действий не бывает такого, что все идеально. Всегда есть пространство для улучшения.

Конечно, можно говорить о лучшем оружии и экипировке. Кроме того, в Силах обороны стоило бы поработать над улучшением коммуникации между военными в окопах и командованием.

Есть способы улучшить коммуникацию, которая идет с фронта к командованию. Важно, чтобы была готовность делиться плохими новостями с командирами. Иногда есть такие причины, почему дела идут плохо. Если командиры не понимают реальной ситуации, то будут принимать плохие решения на основе полученной информации,

– сказал Вэнс.

Напомним, Нейт Вэнс два с половиной года воевал за Украину. Он объяснил, почему недавно уехал в Соединенные Штаты.