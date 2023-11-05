ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на Россию

Наши военные готовятся масштабно атаковать дронами-камикадзе территорию врага. Речь идет об атаках на Крым и приграничные территории России.

Иностранное издание сообщило об этом со ссылкой на начальника Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ, бригадного генерала Сергея Баранова. Он объяснил, какие именно объекты будут атаковать Вооруженные Силы Украины.

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Что известно о возможных атаках ВСУ

Крым и приграничные районы в России столкнутся с новой воздушной бомбардировкой, а Киев прицелился к военным базам и инфраструктуре Владимира Путина,

– написали журналисты.

Сергей Баранов сказал, что Украина хочет закрепить "значительные успехи" за последние несколько недель, когда некоторые из критически важных военных объектов и военно-морских объектов России были атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами.

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