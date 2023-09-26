Изучают правила войны: ВСУ углубляют свои знания по Международному гуманитарному праву
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают учить Международное гуманитарное право (МГП). В частности, они приняли участие более десятка тренингов.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины углубленно изучают нормы Международного гуманитарного права. С августа по сентябрь проведено 13 семинаров с сержантским и старшинским составом.
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Для слушателей создали уникальные условия
Благодаря этому проекту новые знания получили более 500 военнослужащих разных военных гарнизонов.
Преподавательский состав, привлекаемый для проведения таких занятий, активно взаимодействует с профильными структурными подразделениями Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, органами военного управления ВС Украины и международными экспертами,
– говорится в сообщении.
Что такое Международное гуманитарное право (МГП)
Это отрасль международного публичного права, которая применяется во время вооруженных конфликтов с целью ограничения средств и методов военных действий.
Она направлена на защиту гражданского населения от влияния вооруженного конфликта и тех, кто перестал участвовать в военных действиях. МГП призвано ограничение последствий конфликтов, исходя из соображений гуманности.
Принцип гуманности является наиболее общим принципом в международном гуманитарном праве, он объединяет все положения в логически построенную систему норм, применяемых при вооруженных конфликтах и тесно связанных со смежными отраслями международного права.
Это позволяет создать для слушателей уникальные условия для углубления знаний Международного гуманитарного права с учетом современных условий.
Украинские военные проходят тренинги по МГП / Фото Генштаба
Кроме того, также усиливается система подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины. В частности это касается соблюдения норм МГП в условиях ведения интенсивных боевых действий с российскими захватчиками.
Проект проходит с февраля 2023 года. Реализацию обеспечивает ОО "Лига офицеров", имеющая заключенный с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины Меморандум о сотрудничестве.
Украинские военные уже прошли ряд тренингов
- Занятия по изучению норм международного права проходят в виде тренингов с сержантским составом, привлекаемый к выполнению задач в районах боевых действий В разработке программы участвовали международные эксперты, которые подбирали информационно-справочные материалы и формировали обучающую программу.
- Главной целью таких учений является распространение знаний о международном гуманитарном праве и его реализации в практической плоскости – неукоснительное соблюдение МГП военнослужащими ВСУ. В первую очередь это касается именно сержантского состава – лидеров для подчиненных и помощников командира.
- В марте украинские защитники и защитницы прошли первый этап обучения. В первом пилотном проекте ВСУ на тренингах обучались собирать доказательства военных преступлений россиян, а также обращаться с военнопленными.