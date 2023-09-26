Изучают правила войны: ВСУ углубляют свои знания по Международному гуманитарному праву

Военнослужащие Вооруженных сил Украины углубленно изучают нормы Международного гуманитарного права. С августа по сентябрь проведено 13 семинаров с сержантским и старшинским составом.

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Благодаря этому проекту новые знания получили более 500 военнослужащих разных военных гарнизонов.

Преподавательский состав, привлекаемый для проведения таких занятий, активно взаимодействует с профильными структурными подразделениями Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, органами военного управления ВС Украины и международными экспертами,

– говорится в сообщении.

Что такое Международное гуманитарное право (МГП)

Это отрасль международного публичного права, которая применяется во время вооруженных конфликтов с целью ограничения средств и методов военных действий.

Она направлена на защиту гражданского населения от влияния вооруженного конфликта и тех, кто перестал участвовать в военных действиях. МГП призвано ограничение последствий конфликтов, исходя из соображений гуманности.

Принцип гуманности является наиболее общим принципом в международном гуманитарном праве, он объединяет все положения в логически построенную систему норм, применяемых при вооруженных конфликтах и тесно связанных со смежными отраслями международного права.