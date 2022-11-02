Командир полка "Вагнера" отправился к Кобзону: ВСУ ликвидировали опытного пилота

2 ноября 2022 , 17:41
Читати новину українською

Источник:

Анатолий Штефан

Можно только не уставать удивляться тому, как оперативно нашей армии удается ликвидировать захватчиков друг за другом. С Донбасса прямо на концерт к Кобзону отправился летчик-пенсионер Вячеслав Зангиев, руководивший вагнеровцами.

Потери врага только за минувшие сутки составляют более 800 человек. Нашей непобедимой армии удается ликвидировать не только обычных солдат, но и руководство вражеских войск.

Читайте также Немного опоздал: Путин только теперь вспомнил про аптечки для военных

Минус командир российского вертолетного полка

Пока Россия не подтвердила официально информацию о смерти Вячеслава Зангиева, однако об этом активно пишут пользователи в сети. В частности, сообщение появилось на странице в твиттере украинского офицера Анатолия Штефана.

Интересно, что Зангиев был уже на пенсии, но его призвали на войну в Украину. Ликвидированный оккупант был командиром боевого вертолетного полка ПВК "Вагнер". Родом он из столицы Северной Осетии – Владикавказа.

Вероятно, летчик руководил вертолетом "Ми-8", который Вооруженные Силы сбили еще 31 октября в районе Бахмута Донецкой области вблизи сел Спорное и Берестово.

Потери врага: актуальная информация

Российские военные несут бешеные потери на войне в Украине. По состоянию на 2 ноября ВСУ ликвидировали уже 73 270 захватчиков. Кроме того, уничтожено:

  • танков – 2714 (+16);
  • боевых бронированных машин – 5525 (+24);
  • артиллерийских систем – 1 733 (+3)
  • РСЗО – 387 (+4)
  • средств ПВО – 198 (+1);
  • самолетов – 277 (+1);
  • вертолетов – 258 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23);
  • крылатых ракет – 397;
  • кораблей и катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10);
  • специальной техники – 154 единицы.

Читайте также Захватчики пытаются наступать на Новопавловском направлении: карта боевых действий на 2 ноября

Вооруженные Силы в прямом смысле усеяли лесополосу захватчиками на одном из участков фронта. Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и опубликовали соответствующие фотографии.

Достойно внимания – свежая и потрясающая статистика потерь оккупантов: смотрите видео

 

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак