Минус ЗРК "Стрела-10" и "Тор": в Сухопутных войсках сказали, что больше всего ударило по России

Украинская артиллерия уничтожила российские ЗРК "Стрела-10" и "Тор" на левом берегу Херсонской области. Они были расположены на расстоянии почти 36 километров от линии фронта.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, как на способности российской армии влияют подобные потери. Кроме потери таких систем, 23 февраля удалось сбить очередной вражеский самолет А-50, на борту которого были и оккупанты.

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Ситуация с ЗРК в России

Тимочко отметил, что в России до начала полномасштабного вторжения было всего примерно 150 систем "Тор". Значительную часть ВСУ удалось уничтожить. В свое время им даже пришлось снимать арктические системы в арктическом камуфляже, чтобы пополнить потери на фронте.

Их ставили на специальные подставки, чтобы хоть как-то увеличить поражающий фактор, после того, как ряд БпЛА прилетели в Москву и Санкт-Петербург. Уничтожение любых систем ПВО врага – это не просто потери боевых единиц, а уничтожение расчетов, обучение которых на самом деле проводится долго,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Проблемы россиян после уничтожения ЗРК

Он добавил, что обучение этих расчетов – это еще полдела. На фронте они проходят боевое слаживание, а это очень непросто и требует много времени. Например, та же ситуация с потерей самолетов. Оккупанты остаются не просто без дорогой техники, а без обученного персонала.

"Потери таких профессиональных экипажей – это очень большая проблема для россиян. Они еще могут массой забрасывать, а вот высококлассных квалифицированных специалистов у них малое количество. Там все взаимосвязано. Перед потерей россиянам самолетов, были уничтожены системы ПВО", – подчеркнул Тимочко.

Преимущество в воздухе у россиян еще остается

Все же, по его словам, работы еще очень много, потому что у россиян остается преимущество в авиации. Они имеют огромный парк, как наследство от СССР, и сами могут производить технику. Однако одна только техника ничего не решает в войне.

Есть понимание, что при наличии необходимой нам поддержки, мы сможем побеждать и выгонять врага гораздо быстрее. Это тоже позитив. Это то, во что на самом деле верит украинское население. Во время полномасштабного вторжения у нас 92% украинцев, которые верят в победу,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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