ВСУ мощно уничтожили еще более 700 оккупантов: огромные потери врага на 18 июля

Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага и очищать нашу землю от российских захватчиков. Так, с начала полномасштабного вторжения уже уничтожено 239 010 оккупантов.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 710 российских военных. Следует отметить, что это ориентировочные данные, поскольку сложно вести точный подсчет в местах активных боевых действий. Так что на самом деле 200-х оккупантов может быть больше.

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Актуальные потери России на войне

С первого дня полномасштабной войны и до 18 июля ВСУ уничтожили:

личного состава – около 239 010 (+710) человек,

танков – 4 119 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 8 051 (+17) ед,

артиллерийских систем – 4 542 (+38) ед,

РСЗО – 689 (+4) ед,

средств ПВО – 428 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 839 (+11),

крылатых ракет – 1 273 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 086 (+27) ед,

специальной техники – 677 (+0).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

В Украине мощно уничтожают врага и его технику