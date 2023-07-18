ВСУ мощно уничтожили еще более 700 оккупантов: огромные потери врага на 18 июля

18 июля 2023, 07:59
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинские защитники продолжают отбивать атаки врага и очищать нашу землю от российских захватчиков. Так, с начала полномасштабного вторжения уже уничтожено 239 010 оккупантов.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 710 российских военных. Следует отметить, что это ориентировочные данные, поскольку сложно вести точный подсчет в местах активных боевых действий. Так что на самом деле 200-х оккупантов может быть больше.

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Актуальные потери России на войне

С первого дня полномасштабной войны и до 18 июля ВСУ уничтожили:

  • личного состава – около 239 010 (+710) человек,
  • танков – 4 119 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 051 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 4 542 (+38) ед,
  • РСЗО – 689 (+4) ед,
  • средств ПВО – 428 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 839 (+11),
  • крылатых ракет – 1 273 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 086 (+27) ед,
  • специальной техники – 677 (+0).


Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

В Украине мощно уничтожают врага и его технику

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также, нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.
  • Кстати, ночью 18 июля Одессу атаковали 6 ракет "Калибр" и 21 БПЛА "Шахед". Все 6 ракет были сбиты. 21 "Shahed-136" был уничтожен на подлете с моря. Еще 4 БПЛА сбиты над Николаевщиной.
  • Напомним, что ранее украинские Силы противовоздушной обороны сбили российский истребитель Су-35 над Черным морем. Предварительно, он хотел пустить ракеты по южным областям Украины, в частности по Херсону.

Автор: Софія Ропан