ВСУ на Бахмутском направлении перешли от обороны в наступление

Украинские воины на Бахмутском направлении перешли от обороны к наступлению. За прошедшие сутки наши войска продвинулись на разных участках от 200 метров до более 1 километра.

Наши отважные воины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Тем временем оккупационные войска перешли к обороне.

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ВСУ наступают, оккупанты обороняются

За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров,

– отметила заместитель министра обороны.

Анна Маляр заметила, что на этом направлении оккупанты перешли к обороне. Агрессор пытается удержать занимаемые позиции.

"В настоящее время враг стягивает свои резервы на это направление с глубины для защиты", – добавила Маляр.

Также рассказала, что боевики ЧВК "Вагнера" остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия России. Враг задействует десантно-штурмовые отряды.

В эфире национального телемарафона Анна Маляр отметила, что сегодня уже 3-й день наступления наших воинов на Бахмутском направлении. Также добавила, что украинские защитники уничтожают очень много вражеских сил. Чтобы быть в крепкой обороне, агрессор подтягивает свои резервы из глубины.

Кроме того, заместитель Резникова объяснила, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в частности, благодаря заранее подготовленным укреплениям.

Вся местность вокруг – это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заранее силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально,

– подчеркнула Маляр.

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Враг теряет позиции под Бахмутом

Заметим, что утром 7 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ обнародовал видео мощной работы 3 ОШБр на Бахмутском направлении.

Генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул: "Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом".

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