Украина наносит глубокие удары по позициям россиян и накапливает боеприпасы, – CNN

Силы обороны наносят глубокие удары по позициям врага и накапливают боеприпасы для будущих атак. В то же время ВСУ не испытывают какой-либо нехватки боеприпасов для ведения войны.

Издание ссылается на западных официальных лиц, отмечая, что ВСУ получают обещанные поставки оружия и техники.

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Мы видели, что на протяжении всей кампании украинцы были очень искусными в нацеливании точных систем HIMARS на конкретные российские цели,

– отметили чиновники.

ВСУ не испытывают недостатка в вооружении

Они также заявили, что Украина будет накапливать боеприпасы перед новыми атаками, но чиновники не фиксируют никакой нехватки, которая бы ограничила повседневные операции.

"Мы не видим, чтобы им приходилось сдерживать свои операции из-за нехватки боеприпасов", – добавили собеседники издания.

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