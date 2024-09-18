Там были подземные бункерные укрепления: чем особенный уничтоженный российский склад

Ночью 18 сентября в Тверской области раздавались мощные взрывы. Вооруженные Силы Украины нанесли удар по крупному российскому складу.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что детонация боеприпасов в городе Торопец является самым масштабным событием. Там было обезврежено немало ценных для России средств поражения.

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Взрывы в Тверской области

Сергей Кузан отметил, что склад, который Силам обороны удалось атаковать, имел подземные бункерные укрытия. На поверхности были земляные валы, которые должны были обеспечивать надежную защиту во время пожаров или взрывов.

Ранее чиновники российского министерства обороны отчитывались, что на складе в Тверской области система подземных бетонных бункеров могла выдержать даже ядерный взрыв. Зато специалисты сообщали о землетрясении (из-за поражения боеприпасов – 24 Канал),

– подчеркнул он.

Можно сделать вывод, что Силы обороны поразили не только снаряды к минам или артиллерии, но и ракеты, которые хранились в подземных хранилищах.

"Это возможно только при применении бетонобойного или бронебойного оружия, в частности ракет", – высказался Кузан.

Он отметил, что разрушена огромная база хранения боеприпасов.

Обратите внимание! Россия на складе в Тверской области хранила ракеты к "Град", С-300, С-400, "Искандер" и имела там запас северокорейских KN23.

Успешная операция спецслужб

Есть разные предположения относительно того, каким оружием был поражен склад в России. Говорится о дальнобойных ракетах или модернизированных дронах.

В СБУ сообщают, что эта атака была осуществлена с помощью более сотни дронов. По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, спецслужбы Украины и все, кто были привлечены к этой операции, действовали слаженно.

Сделали коридор (для дронов – 24 Канал) через всю защиту российских РЭБ в одно место. Обошли все и добрались до целей так, что вспыхнуло сразу в нескольких местах склада. Из-за этого взрывы только распространялись и становились мощнее,

– отметил Сергей Кузан.

Он добавил, что российское командование, вероятно, имело целью использовать боеприпасы, которые хранили на складе в Тверской области, для контрнаступления на Курщине. Теперь у россиян с этим будут проблемы, им будет не хватать средств поражения.