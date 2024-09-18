Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зазначивши, що детонація боєприпасів у місті Торопець є наймасштабнішою подією. Там було знешкоджено чимало цінних для Росії засобів ураження.

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Вибухи у Тверській області

Сергій Кузан зауважив, що склад, який Силам оборони вдалось атакувати, мав підземні бункерні укриття. На поверхні були земляні вали, які мали забезпечувати надійний захист під час пожеж чи вибухів.

Раніше чиновники російського міністерства оборони звітували, що на складі у Тверській області система підземних бетонних бункерів могла витримати навіть ядерний вибух. Натомість спеціалісти повідомляли про землетрус (через ураження боєприпасів – 24 Канал),

– підкреслив він.

Можна зробити висновок, що Сили оборони уразили не лише снаряди до мін чи артилерії, але й ракети, які зберігались у підземних сховищах.

"Це можливо лише при застосуванні бетонобійної або ж бронебійної зброї, зокрема ракет", – висловився Кузан.

Він зауважив, що зруйнована величезна база зберігання боєприпасів.

Зверніть увагу! Росія на складі у Тверській області зберігала ракети до "Град", С-300, С-400, "Іскандер" та мала там запас північнокорейських KN23.

Успішна операція спецслужб

Є різні припущення щодо того якою зброєю було уражено склад у Росії. Мовиться про далекобійні ракети або модернізовані дрони.

У СБУ повідомляють, що ця атака була здійснена за допомогою понад сотні дронів. За словами голови Українського центру безпеки та співпраці, спецслужби України та всі, хто були залучені до цієї операції, діяли злагоджено.

Зробили коридор (для дронів – 24 Канал) через весь захист російських РЕБ в одне місце. Обійшли все і дістатися цілей так, що спалахнуло одразу в кількох місцях складу. Через це вибухи лише поширювались і ставали потужнішими,

– наголосив Сергій Кузан.

Він додав, що російське командування, ймовірно, мало на меті використовувати боєприпаси, які зберігали на складі у Тверській області, для контрнаступу на Курщині. Тепер у росіян з цим будуть проблеми, їм бракуватиме засобів ураження.