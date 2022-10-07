ВСУ продолжают двигаться на восток от Купянска: в ISW рассказали, где окапываются россияне
Источник:ISW
Украинская армия ежедневно вытесняет российских солдат с территорий нашего государства. В Институте по изучению войны заявили, что контрнаступление в районе Купянска усиливается.
В середине сентября стало известно, что Купянск полностью зачищен от российских захватчиков. Вооруженные Силы не сбавляют темпов контрнаступательных действий.
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Контратаки в районе Купянска
Военные действия смещаются к северо-востоку Харьковской области, об этом сообщил ISW в своем отчете за 6 октября. ВСУ пытаются продвинуться по направлению к Ольшане и на восток к Орлянке, что в 22 километрах к востоку от Купянска. Украинские силы регулярно отправляют в эту ячейку военное подкрепление.
Вероятно, оккупантам все же удалось отбить атаки украинской армии в направлении:
- Первомайского, расположенного в 20 километрах северо-восточнее Купянска;
- Кисловки – 23 километра юго-восточнее Купянска;
- Берестового – 30 километров северо-восточнее Купянска.
Однако геолокационные кадры показывают, что украинские войска уже в Глушковке, а это 14 километров юго-восточнее Купянска. Вероятно, захватчикам не удастся долгое время удерживать оборону.
Контрнаступление в районе Купянская / ISW
Российские войска пытаются замедлить украинское продвижение в направлении Купянска. Оккупанты боятся того, что скоро украинская армия будет в Сватове на Луганщине.
Успешное контрнаступление ВСУ
Ранее 24 канал подробно писал о том, сколько территорий освободили украинские воины за первые дни октября.
- По словам Владимира Зеленского, 2 октября ВСУ полностью зачистили город Лиман в Донецкой области.
- Позже украинским воинам удалось освободить соседние населенные пункты, в частности Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки.
- В Херсонской области украинские солдаты деоккупировали около трех десятков населенных пунктов, среди них - Крещеновка, Староселье, Большая Александровка, Малая Александровка, Блакитное и Новодмитровка.
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Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный предположил, когда украинские военные могут освободить Херсон. По его мнению, это произойдет еще в середине или конце ноября.
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