ВСУ имеют успехи на Запорожье, враг возобновил наступление возле Угледара: карта боев за 19 июня

Украинским военным удалось освободить село Пятихатки в Запорожской области. В то же время противник активизировался вблизи Угледара.

В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения. Оккупанты в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На каких направлениях наступают русские военные

противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Оккупанты использовали артиллерию и нанесли авиаудары.враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиаудар, а также вели обстрелы из артиллерии и минометов.

Карта боев на Купянском направлении

враг проводил наступательные действия в направлении Спорного, успеха не имел. Российские военные нанесли авиаудары, а также вели обстрелы из артиллерии.

Карта боевых действий возле Спорного

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Россия нанесла авиаудар по Марьинке и вела обстрелы из артиллерии.

Карта боев в районе Марьинки

враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Россияне нанесли авиаудары и вели обстрелы из артиллерии

Карта боев на Шахтерском направлении

Что происходит на других участках фронта

Силы обороны освободили Пятихатки

противник нанес авиационный удар возле города Авдеевка. Также противник совершил артиллерийские обстрелы Донецкой области.противник продолжает вести оборонительные действия. Кроме того, россияне наносят авиаудары и ведут обстрелы из артиллерии.оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.противник в течение суток нанес авиаудары по населенным пунктам Огурцово, Бударки и Веселое Харьковской области. Оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

На Юге во время контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях силами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона сообщила, что украинские защитники освободили Пятихатки в Запорожской области.

Она рассказала, что продвижение Сил обороны составило 7 километров. По ее словам, площадь освобожденных территорий составляет 113 квадратных километров.

Показываем Пятихатки на карте