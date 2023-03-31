ВСУ отразили 22 атаки возле Бахмута, горячая ситуация в Авдеевке: карта боевых действий за 31 марта

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на Востоке Украины. Оккупанты сосредоточили свои силы на 5 направлениях.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Смотрите также Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Подразделения Сил обороны Украины отразили свыше 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населённые пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Какая ситуация на направлениях фронта

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового.

Оккупанты наступают на Купянском и Лиманском направлениях: карта

Артиллерийским обстрелам подверглись Двуреченское, Западное, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздольевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

Карта боевых действий в Бахмуте

Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Оккупанты наступают на Марьинку: карта боев

Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

Карта боевых действий на Шахтерском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомис в Херсонской области.

Силы обороны отработали по врагу

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено.На территории Беларуси идет боевая подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильчья, Красное Первое, Тополя.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.