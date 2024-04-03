За последние дни ВСУ отбили несколько наиболее массированных атак оккупантов
В течение нескольких последних дней Вооруженные Силы Украины отбили наиболее массированные атаки оккупантов. Россияне пытались атаковать на Авдеевском направлении, однако захлебнулись.
Военные рассказали, что атаки происходили в течение 29 – 31 марта. За это время наши военные уничтожили колонны бронетехники россиян.
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Какие атаки врага отбили ВСУ
25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада рассказала, что только на их направлении:
- ️29 марта враг атаковал 36 танками и 11 боевыми машинами пехоты. Наши военные ликвидировали 13 танков, из них один – Т-90, 6 БМП, повредили 2 танка и 2 БМП;
- 30 марта – враг атаковал 4 танками и 2 боевыми машинами пехоты. ВСУ уничтожили 2 танка, 2 БМП и один танк повредили;
- 31 марта – ВСУ атаковали 6 танками и 3 боевыми машинами пехоты. Кроме того, уничтожили 3 танка, один из них Т-90, а также 3 БМП.
25 бригада показала свою работу: смотрите видео
Также 68 бригада сообщила, что разбила колонну бронемашин россиян. Оккупантов и их технику уничтожили двумя расчетами противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", а также трофейного "Корнет".
68 бригада показала, как била по врагам: смотрите видео
ВСУ отбили крупнейший танковый штурм России за 2 года
- Украинские военные 30 марта на дороге от оккупированного Тоненького до села Уманское разбили механизированную вражескую атаку россиян численностью в батальон. Это первая подобная атака со времени операции оккупантов по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.
- Оккупанты штурмовали позиции ВСУ с помощью 36 танков и 12 боевых машин 6 танкового полка российской армии.
- Украинская 25 бригада заметила колонну из 48 машин и нанесла по ней мощный удар. Оккупанты потеряли 12 танков и 8 БМП.
- Военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий рассказал, что по врагу ударили из артиллерии.