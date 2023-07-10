Новый рекорд: ВСУ удалось уничтожить башни оккупантов на расстоянии 9 километров

Украинские защитники установили новый рекорд. Они уничтожили башни наблюдения российских захватчиков с помощью дронов на расстоянии 9 километров.

То, что сделали наши военные – рекорд для FPV дрона-камикадзе.

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ВСУ бьют новые рекорды

ВСУ уничтожили башни наблюдения российских военных с помощью FPV дрона-камикадзе. Известно, что с помощью этих башен оккупанты контролировали фронт.

Такое расстояние – это абсолютный рекорд. Особенно приятно, что эти дроны украинские военные собирают своими руками.

Но новый рекорд – успешное поражение на расстоянии 9 км. По имеющимся у нас данным – это абсолютный рекорд для FPV дрона-камикадзе. Кстати, дроны нашей собственной разработки и производства,

– говорится в сообщении.

Защитники также отметили, что 9 километров для этих дронов – не максимум. Однако пока без подробностей, чтобы не раскрыть "сюрприз" для россиян.

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