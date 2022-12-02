ВСУ вдребезги разбили "вангеровцев" под Бахмутом: уничтожение оккупантов попало на видео

Украинские военные мастерски уничтожили русских наемников под Бахмутом. Наши воины вовремя атаковали оккупантов, которые готовили ротацию.

На позициях близ Бахмута наемники из ЧВК "Вагнера" окопались и замаскировались. Однако все действия российские оккупанты проводили под наблюдением украинских воинов из 71 отдельной егерской бригады ДШВ.

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Оккупанты не подозревали, что ВСУ следят за ними

ВСУ неожиданно накрыли "вагнеровцев" мощным огнем, когда оккупанты задумали ротацию. По войскам агрессора работала польская гаубица "Краб" при поддержке беспилотника.

Украинские воины отметили, что потери оккупантов посчитать уже не удастся. Однако один из "вагнеровцев" выжил, вероятно, чтобы предупредить оккупантов о мастерстве украинских артиллеристов.

Как ВСУ уничтожили оккупантов под Бахмутом: видео

Что происходит под Бахмутом

Бои за Бахмут, который сейчас находится под контролем ВСУ, продолжаются уже несколько месяцев. За сутки россияне наносят 180 – 200 ударов с артиллерии по украинским военным. В этом направлении враг действует наиболее агрессивно.

В Институте по изучению войны заявили, что в Бахмуте Россия повторяет сценарий Северодонецка и Лисичанская, где несла большие потери. Враг продолжает сосредотачиваться в целях ограниченного оперативного или стратегического значения.

29 ноября оккупантам удалось добиться незначительных успехов вблизи Бахмута. Однако заявления пропагандистов, что россияне примут ВСУ в окружение – могут быть информационной операцией.

Украинские воины держат оборону и дают отпор врагу. Недавно наши спецназовцы уничтожили пункт наблюдения россиян. Кроме того, ВСУ захватили враждебную позицию.

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