ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе
Источник:28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода
Украинские герои подняли наш флаг на Курдюмовской дамбе. Она находится на Бахмутском направлении Донецкой области.
28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала видео с эмоциями украинских бойцов после радостного события. Следует отметить, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла 27 июня, что наступление на Бахмутском направлении длится уже 4 дня.
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Что известно об украинском флаге на Курдюмовской дамбе
Эмоции наших воинов после успешного штурма,
– написали военные.
На видео слышно, как украинские военные эмоционально реагируют на украинское знамя на Курдюмовской дамбе.
"Курдюмовка, дамба, 26.06 (2023 года – 24 Канал). Мы это сделали за полтора дня. Покажите тех, кто сделает это лучше… Штурмовой отряд 28-й ОМБр на Курдюмовской дамбе устанавливает флаг. Пусть п**ары видят и знают, что придем за ними", – отметили военные.
ВСУ показали видео с Курдюмовской дамбы: смотрите на кадры
Где расположена Курдюмовка, возле которой ВСУ установили флаг: смотрите на карте
Также украинские военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали, что они разгромили вражеский батальон россиян в районе Курдюмовки. Как следствие:
- до 35 ликвидированных;
- 40 – убежали;
- несколько оккупантов сдались в плен.
Это немаловажный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это – результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности,
– объяснили военные.
Успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки: смотрите видео
Последние новости о действиях ВСУ
- Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Украина еще не использовала основные резервы в контрнаступлении. В частности, к операции еще не привлекали большинство бригад, которые недавно подготовили на Западе и оснастили современными танками и бронетехникой НАТО.
- Украинский министр обороны также пояснил, что освобождение от оккупантов ряда населенных пунктов – это не главное событие в запланированной атаке Киева. Резников пообещал: "Когда это произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят".
- Буквально 27 июня министр обороны Великобритании заявил, что ВСУ отвоевали больше, чем Россия захватила за зимнее наступление. По словам Бена Уоллеса, летом украинские военные уже отвоевали ориентировочно 300 квадратных километров нашей территории.