ВСУ показали еще одно яркое видео работы беспилотника Bayraktar

19 марта 2022 , 05:40
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Оперативное командование "Юг"

Российские оккупанты продолжают нести потери техники и личного состава после столкновения с Вооруженными Силами Украины. Многие удары наши военные наносят врагу с помощью беспилотника Bayraktar.

Наши беспилотники уничтожили большое количество вражеской техники, а динамичные видео обстрелов быстро набирают популярность в соцсетях. 

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Одним из таких поделилось оперативное командование "Юг" – оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое локализуется на юге и отвечает за Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонские области.

Яркое видео работы беспилотника Bayraktar:


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Автор: Юлія Бабич