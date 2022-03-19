ВСУ показали еще одно яркое видео работы беспилотника Bayraktar
19 марта 2022 , 05:40Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские оккупанты продолжают нести потери техники и личного состава после столкновения с Вооруженными Силами Украины. Многие удары наши военные наносят врагу с помощью беспилотника Bayraktar.
Наши беспилотники уничтожили большое количество вражеской техники, а динамичные видео обстрелов быстро набирают популярность в соцсетях.
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Одним из таких поделилось оперативное командование "Юг" – оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое локализуется на юге и отвечает за Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Херсонские области.
Яркое видео работы беспилотника Bayraktar:
Bayraktar в действии: последние новости
- Bayraktar уничтожил российский пункт управления огнем артиллерии. В сети появилось мощное видео.
- Украинские Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян в Киевской области.
- В Сумской области с помощью Bayraktar уничтожили колонны вражеской техники.
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