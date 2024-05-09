Поздравили россиян с праздником: ВСУ показали эпические кадры уничтожения "Москвича", который "шел на Киев"
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Российские оккупанты празднуют 9 мая "свой день победы". В Сухопутных войсках обнародовали кадры "поздравления" для захватчиков от наших защитников.
Ранее в Москве проводили выставку трофейной западной техники, которую россияне захватили во время войны в Украине, и которую планировали показывать на военном параде 9 мая. Однако о своих "трофеях" оккупанты почему-то забывают.
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Leopard переехал российский "Москвич"
Так, украинские воины, а именно бойцы 33 механизированной бригады Вооруженных Сил Украины своеобразно поздравили Россию с "днем победы", выпустив короткий ролик. В нем украинский танк Leopard 2 с крестом на башне раздавил машину "Москвич" под песню Лещенко "День Победы".
Таким стало 9 мая на России. Вместо уважения и почтения к жертвам Второй мировой – "можем павтарить", а также "на Берлин". Именно поэтому мы поздравляем народ России с очередным 9 мая "победобесия", а тебя призываем присоединяться к реальным героям, в ряды настоящих победителей,
– говорится в сообщении бригады.
Бойцы также добавили, что уже более двух лет украинские защитники отражают широкомасштабную войну, которую развязал режим Путина и поддержал народ России.
"Их три дня разбили сила и дух воссоединенной нации. Украинцы остановили план быстрого захвата. И даже сегодня продолжаем разрушать их попытки наступления", – добавили в бригаде.
Украинский танк Leopard раздавил машину "Москвич": смотрите видео
Что известно о том, как будут праздновать 9 мая в Кремле
- Заметим, во многих регионах России отменили движение "бессмертный полк", которое проводится 9 мая. Очевидно Кремль боится, что на парад придут россияне с портретами оккупантов, погибших на войне против Украины.
- В то же время вместо марша с 1 по 11 мая гражданам разрешили в автомобилях и общественных местах размещать портреты ветеранов. Для пяти регионов России запреты еще жестче. Там запретили также и парады.
- Более того, на временно оккупированных Россией территориях Украины отменили празднование "победобесия". В частности, гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что там не будут проводить мероприятия до 9 мая.