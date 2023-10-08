Разведка Британии отчитывается об успехах Украины в районе Великой Новоселки

Британская разведка заявила, что за последний месяц ситуация в районе Великой Новоселки Донецкой области стабилизировалась. Там продолжаются менее интенсивные бои.

В Минобороны Великобритании заявили, что на этом участке фронта бои более спокойны, если сравнивать с июнем – июлем 2023 года. Следует заметить, что ВСУ сообщали об успехе возле Копанов и Новопрокоповки, а также к востоку от Андреевки.

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Что говорят в Минобороны об успехах ВСУ

В течение лета Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории на этой оси,

– заявили разведчики.

По их данным, украинские операции в этом секторе фронта сковали некоторые элементы российской армии. В частности, 36 и 5 общевойсковых армий восточного военного округа России. Они не позволяют нашим военным усилить другие направления. Также Кремль привлек там ряд российских воздушно-десантных подразделений.

Разведчики Минобороны Великобритании уверяют, что хоть эта ось и стабилизировалась, но российские силы, вероятно, остаются в оборонной позиции. Они ведь стремятся защититься от возможных будущих наступательных операций Украины.

Маловероятно, что в течение следующих 6 недель произойдет значительный отвод российских войск с этой оси,

– заверили в разведке.

Последние новости с фронта

Утром 8 октября наши военные сообщили, что имели успех у Андреевки. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши военные ведут контрнаступление на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Также наши военные продвинулись севернее Копанов и Новопрокоповки на Таврическом направлении. Более того, ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

Российские оккупанты беспокоятся из-за контрнаступления ВСУ. Именно поэтому враги возводят укрепление у Токмака. По данным британской разведки, враги заливают окопы бетоном и производят блиндажи.